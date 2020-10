Coronavac: Anvisa revisa dados de mais uma vacina contra Covid-19

Agência recebeu nesta quinta-feira, 1º, as informações do imunizante produzido pela AstraZenca; Submetidas à análise, Anvisa já detém dados referentes à duas vacinas

EFE/ Andre Borges Mesmo submetida à análise, Coronavac ainda terá que passar pela fase 3 de testes



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta sexta-feira, 2, o primeiro pacote de dados relacionados à Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantã. O material será revisado a partir do procedimento de submissão contínua, que torna mais rápido a análise dos dados referentes às vacinas contra Covid-19 a serem registradas no país. Apesar da nova etapa, o procedimento não configura um pedido oficial de registro do imunizante. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou em entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes que os dados relacionados à Coronavac já podem ser submetidos à análises pela Anvisa, mesmo sem ter as conclusões dos estudos que comprovam sua eficácia. Doria encaminhou os dados à agência reguladora para acelerar o processo do registro da vacina.

A Anvisa também recebeu, na última quinta-feira, 1º, o primeiro pacote com informações do imunizante desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford. Desta forma, a Anvisa já possui os primeiros dados de duas vacinas. Nesta fase, não há conclusão sobre a qualidade, a eficácia e segurança delas, que ainda passarão pela terceira etapa de testes. Em nota, a Anvisa reforçou o compromisso em disponibilizar de forma ágil e segura o acesso a vacinas contra o novo coronavírus. Ainda na última quarta, o governador disse que está previsto para começar em 15 de dezembro a aplicação da vacina contra a Covid-19, no Sistema Único de Saúde (SUS), ressaltando a importância da autorização de segurança para o cumprimento do cronograma.