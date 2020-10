Dívida pública bate novo recorde e chega a 90,6% do PIB em setembro

No total, o débito é de R$ 6,533 trilhões, R$ 144 bilhões a mais do registrado em agosto; rombo no setor público chega a R$ 64,6 bilhões

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Edifício-sede do Banco Central, em Brasília



A dívida pública alcançou 90,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro, aumento de 1,8 ponto percentual em comparação ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) na manhã desta sexta-feira, 30. Este é o maior nível de endividamento desde o início da série histórica, em 2006, em meio aos gastos para mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. No total, o débito é de R$ 6,533 trilhões, R$ 144 bilhões a mais do registrado em agosto. No mês passado, a dívida pública havia aumentado 2,4 pontos percentuais, chegando a R$ 6,389 trilhões.

Segundo o Banco Central, a evolução é resultado de emissões líquidas da dívida pública, incorporação de juros nominais e da desvalorização do real ante o dólar. A autoridade monetária nacional considera a dívida bruta a soma dos débitos do governo federal, INSS e governos estaduais e municipais. Em janeiro, a dívida alcançava 70,6% do PIB, somando R$ R$ 5,550 trilhões. Desde janeiro, o endividamento acumula alta de 14,8 pontos percentuais. O rombo no setor público chegou a R$ 64,6 bilhões em setembro. O governo central foi o maior responsável pelo número, com R$ 75,1 bilhões. Os governos regionais e empresas estatais registraram superávits de R$ 10 bilhões e R$ 628 milhões, respectivamente. No ano, até setembro, o déficit primário acumulado do setor público consolidado atingiu R$635,9 bilhões, ante déficit de R$42,5 bilhões no mesmo período de 2019. No acumulado em doze meses, o déficit primário atingiu R$655,3 bilhões (9,08% do PIB).

Para Carlos Kawall, diretor da Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional, “não há mágica” para reverter este déficit no curto prazo, e que o governo deve evitar investimentos públicos. “Esse é um momento que gastar menos é gastar mais. Não vamos conseguir fazer com que a economia se recupere com base em gasto do governo. Neste contexto, com a dívida beirando 100% do PIB, seria uma alternativa desastrosa”, afirma. Segundo o economista, a aprovação da agenda de reformas é fundamental para o reajuste do endividamento.