Doria anuncia investimento privado de R$ 6 bilhões na malha ferroviária de São Paulo

Aporte da Rumo Logística irá gerar 134 mil empregos e beneficiará 72 municípios, afirmou governador nesta segunda-feira

Pixabay Valor será investido na modernização e ampliação da malha ferroviária no estado de São Paulo



O governado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 19, o investimento privado de R$ 6 bilhões na malha ferroviária estadual nos próximos anos. O aporte será feito pela Rumo Logística em obras para ampliar a capacidade das ferrovias, recupera ramais inutilizados e modernizar o transporte sobre trilhos. O governador afirmou que o pacote irá gerar 134 mil empregos e beneficiará 72 municípios. Segundo o presidente da Rumo Logística, João Alberto Abreu, as obras otimizarão o escoamento de produtos do agronegócio de Mato Grosso, Goiás e Tocantins ao porto de Santos. “A capacidade de movimentação, que hoje está em torno de 35 milhões de toneladas, dobrará para 70 milhões de toneladas”, afirmou.

O investimento privado também será usado na transformação do sistema ferroviário do estado. Entre as mudanças, estão previstas a construção de anéis ferroviários para desviar o tráfego de trens das áreas urbanas, a remoção de oficinas de regiões centrais dos municípios, ampliação de pátios ferroviários e a construção de passarelas, viadutos e pontes. “Os investimentos nos próximos anos são fundamentais para adequar ao nível de demanda que temos hoje, e transformar esta em uma ferrovia moderna, e que vai receber produtos de vários estados do Brasil em direção ao porto de Santos”, disse Abreu.