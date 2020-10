Duas casas de festas são interditadas por aglomeração no Rio de Janeiro

Decreto da Prefeitura do Rio proíbe funcionamento de boates e estabelecimentos com pista de dança

Foto: Maurício Val/Vigilância Sanitária Aglomeração em casa de festas na Barra da Tijuca



Duas casas de festas com pista de dança, localizadas na Barra da Tijuca, foram interditadas na noite do último domingo, 11, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Os estabelecimentos que ficam nas Avenidas Armando Lombardi e Érico Veríssimo registravam aglomerações. Outra casa na mesma região foi multada por, além da aglomeração na parte externa, não oferecer sabão para higienização das mãos no banheiro. Segundo o último decreto de abertura gradual da cidade, em vigor desde o dia 1° de outubro, está proibido o funcionamento de boates e estabelecimentos com pista e espaço de dança de qualquer tipo. Casas de show podem funcionar, mas exclusivamente com reserva de lugar numerado.

Os locais que descumprem os protocolos estabelecidos podem pagar multas que variam de R$ 15 mil a R$ 26 mil. Em caso de interdição, eles devem permanecer fechados por sete dias. De acordo com a Prefeitura do Rio, desde o início da pandemia, a Vigilância Sanitária realizou 11.148 inspeções com foco em coibir o descumprimento das chamadas “regras de ouro”, falta de condições higiênico-sanitárias, e aglomerações. Até esta segunda-feira, 12, o estado do Rio de Janeiro registrou 283.675 casos de Covid-19 e 19.308 mortes em decorrência da doença.

*Com informações do Estadão Conteúdo