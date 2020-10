Sem excursões por causa de pandemia, número de romeiros para Aparecida quase triplica

Últimos dados levantados por concessionária da Presidente Dutra mostram que pelo menos 7,6 mil pessoas passaram pela rodovia de bicicleta ou a pé no fim de semana

Denny Cesare/Estadão Conteúdo Parte dos romeiros chegou à cidade a pé



Romeiros que seguem pela Rodovia Presidente Dutra para a cidade de Aparecida durante o feriado da santa, celebrado nesta segunda-feira, 12, contam com o apoio de voluntários em pontos estratégicos ao longo da via. Segundo a concessionária que administra o local, 7,6 mil pessoas utilizaram a rodovia a pé ou de bicicleta para chegar até a cidade de Aparecida, passando pelo pedágio de Moreira César, somente neste fim de semana.

Ao todo, quase 9 mil romeiros tinham chegado à cidade neste mês de outubro, considerando dados tabulados até a manhã de domingo, dia 11. Em 2019, foram 2.781 pessoas cruzando o trecho do Vale do Paraíba entre os dias 10 e 11 de outubro.Quem vem a Aparecida para agradecer ou fazer pedidos aos pés da imagem da Santa encontrada no Rio Paraíba do Sul encontrou neste ano menos suporte na estrada. A pandemia do novo coronavírus reduziu os pontos de apoio. Na sexta-feira, 9, a reportagem percorreu o trecho da Dutra no Vale do Paraíba e identificou apenas três desses pontos. No sábado, 10, o cenário já era diferente. Diversos voluntários se espalharam às margens da rodovia distribuindo água, café, frutas e até sorvete – além de curativos para curar as bolhas da caminhada até a chegada a Aparecida.

Doações

A funcionária pública Ana Paula Melo, de Mogi das Cruzes, cidade da Grande São Paulo, que já fez o trajeto a pé em anos anteriores, arrecadou doações com amigos e parentes, reuniu a família e montou um ponto de atendimento aos romeiros na altura de Pindamonhangaba. “Estamos aqui proporcionando para o pessoal esse momento de descanso nessa caminhada que é tão árdua”, comentou. Após dar apoio aos devotos de Nossa Senhora, ela seguiu viagem para Aparecida, onde colocou aos pés da imagem sagrada o nome de todos que ajudaram nas doações. “Temos muito a agradecer a essas pessoas que nos ajudam na beira da estrada. Não é toda parte da estrada que temos local para comprar água ou alguma coisa para comer”, disse Paulo Bernardes, que saiu de São José dos Campos na tarde de sábado.

Além de alimentos e bebidas, um grupo de voluntários montou um altar com a imagem de Nossa Senhora às margens da rodovia, local no qual muitos fiéis paravam para rezar, pedindo proteção para os 40 quilômetros restantes até a cidade de Aparecida. No domingo, 11, o público total, estimado pela igreja, foi de 13 mil pessoas. Para o 12 de outubro, Dia da Padroeira, são aguardadas 16 mil pessoas. A Missa de Encerramento, transmitida diretamente do Santuário Nacional, será realizada às 18h desta segunda. Neste ano, toda a programação ocorre de forma virtual, pela TV Aparecida ou pelo site oficial.

*Com informações da Agência Estado