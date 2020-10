Praias, bares e restaurantes no Rio voltam a registrar aglomerações  

Mesmo sem autorização, boates também ficaram lotadas na capital fluminense

ANDRE MELO ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No domingo (11), quando o tempo ensaiou uma melhora, a cidade do Rio de Janeiro registrou uma forte concentração de pessoas



Foi mais um feriado prolongado de concentrações e aglomerações no Rio de Janeiro. Dadas as devidas proporções, a cidade registrou uma repetição do que foi visto no último dia 7 de setembro. A diferença, dessa vez, é que não deu praia. O tempo ficou fechado, inclusive choveu durante o final de semana — afastando algumas pessoas da orla. Porém, no domingo (11), quando o tempo ensaiou uma melhora, a cidade do Rio de Janeiro registrou uma forte concentração de pessoas na praia — especialmente Zona Oeste na capital. Bares e restaurantes ficaram cheios de pessoas que não respeitaram as regras básicas da pandemia da Covid-19. Quase todo mundo sem máscara, sem distanciamento social, aglomeradas, entre beijos e abraços como se não houvesse um vírus perigoso circulando.

Boates também encheram neste final de semana. Na verdade, desde o fim da semana passada, apesar de não estarem autorizadas a funcionarem. Algumas, inclusive, vem batendo de frente com as decisões da Prefeitura e dando de ombros até mesmo para multas e punições impostas pelo município. Somente funcionários e seguranças usam as máscaras de proteção — os frequentadores não. Lembrando que, antes do feriado prolongado, autoridades do município fizeram um apelo pela conscientização das pessoas. O Estado do Rio de Janeiro caminha para 19,5 mil óbitos e já se aproxima aos poucos de 285 mil registros de pessoas infectadas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga