Ômicron é responsável por 58% dos casos de Covid-19 no Brasil

Variante Delta representa 41,67% dos casos no país, segundo o Our World in Data

Reprodução / Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong Todos os continentes já detectaram a ômicron, encontrada pela primeira vez na África do Sul



A variante Ômicron já representa 58,33% dos casos de Covid-19 no Brasil, segundo dados do Our World in Data, da universidade de Oxford. Já a variante Delta é responsável por 41,67% dos casos no país. Os números correspondem às sequências analisadas até duas semanas antes do dia 27 de novembro. Em 13 de dezembro, apenas 2,86% dos casos eram da Ômicron, segundo a plataforma. Altamente transmissível, a nova cepa também já é dominante em outros países, como Reino Unido (96%), África do Sul (94%), Estados Unidos (80%), França (80%) e Austrália (76%). Nesta quarta-feira, 5, o Instituto Butantan informou que a variante é responsável por 50% dos infectados na capital paulista. A prefeitura admitiu a transmissão comunitária (ou seja, a circulação local) da Ômicron em 15 de dezembro.