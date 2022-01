São Paulo vai exigir passaporte da vacina para todos os eventos a partir de segunda-feira

Antes o comprovante era exigido apenas em eventos com mais de 500 pessoas; decisão considerou aumento do número de casos da Ômicron

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Comprovante da vacina será obrigatório para todos os eventos na capital



A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 6, que o passaporte da vacina contra a Covid-19 será obrigatório para todos os eventos a partir da próxima segunda-feira, 10. Antes, o comprovante era exigido apenas em eventos com mais de 500 pessoas. “Tínhamos um protocolo inicial que apontava que eventos com mais de 500 pessoas deveriam exigir o passaporte. Estamos fazendo essa alteração em função do quadro epidemiológico que a cidade vive hoje. Enquanto existir esse quadro de ascensão da Ômicron na cidade, vamos exigir para qualquer evento a necessidade do passaporte”, declarou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido. A Prefeitura também anunciou nesta manhã o cancelamento do Carnaval de rua na cidade. Os desfiles de escolas de samba no Sambódromo do Anhembi estão mantidos. “Existia uma proposta de se fazer um carnaval controlado com o passaporte da vacina em ambientes grandes e abertos como o autódromo, mas também está descartada essa possibilidade”, disse o prefeito Ricardo Nunes.