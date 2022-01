Abono salarial PIS/Pasep começa a ser pago em fevereiro; confira o calendário completo

Benefício vai ser dado para 23 milhões de trabalhadores, totalizando R$ 22 bilhões; atingidos por chuvas em Minas Gerais e Bahia terão prioridade

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Valores serão pagos em fevereiro com ano-base de 2020



O governo federal confirmou nesta segunda-feira, 10, o calendário do pagamento do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base de 2020. O abono do PIS vai ser pago pela Caixa Econômica a partir de 8 de fevereiro aos servidores nascidos em janeiro, e encerrar no dia 31 de março aos nascidos em dezembro. Já o pagamento do Pasep será feito pelo Banco do Brasil e vai ocorrer entre 15 de fevereiro e 24 de março, de acordo com o número final da inscrição. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, 23 milhões de brasileiros terão direito ao abono, totalizando a distribuição de R$ 21,82 bilhões. Os trabalhadores de regiões em situação de calamidade devido às chuvas em Minas Gerais e na Bahia receberão o pagamento no dia 8 de fevereiro. O governo estima que 107 mil pessoas integram o grupo, totalizando R$ 102 milhões. Tem direito ao abono salarial quem está cadastrado no PIS há ao menos cinco anos e recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base. Também é preciso ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial. As informações sobre datas e os valores estarão disponíveis no aplicativo da Caixa a partir de fevereiro.