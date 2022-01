Centenas de voos são cancelados em meio ao aumento de casos de Covid-19 e Influenza no país

Somente nesta segunda-feira, mais de 60 operações domésticas e internacionais da Latam e da Azul precisaram ser reprogramadas devido ao crescimento de infecções entre tripulantes

Centenas de voos domésticos e internacionais foram cancelados nos aeroportos brasileiros nesta segunda-feira, 10, em meio à escalada do número de infectados pelos vírus da Covid-10 e da Influenza pelo país. Somente a Latam anunciou o reagendamento de 111 voos entre hoje e o próximo domingo, 16, — cerca 10% do total. A Azul não informou o número de voos impactados. Em nota, a empresa afirmou que 10% das operações programadas serão alteradas. A Gol não anunciou o cancelamento de voos. A suspensão de parte das operações ocorre pela necessidade de afastamento de tripulantes infectados pelo novo coronavírus ou pelas variantes da gripe.

Apenas nesta segunda-feira, a Latam registrou o cancelamento de 52 operações nos principais aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outras capitais brasileiras, além de viagens programadas com origem na Cidade do México e Lisboa, ambas com destino ao aeroporto de Guarulhos. Já Azul teve ao menos dois voos cancelados no aeroporto de Congonhas e Guarulhos, respectivamente, e dez em Viracopos, em Campinas. Os cancelamos de voos no Brasil está crescendo desde a semana passada com a disparada de testes positivos para a Covid-19 e a Influenza em diversas regiões do país. A mesma situação foi registrada nos Estados Unidos e na Europa.

Em nota, a Azul disse que “registrou um aumento no número de dispensa médica entre seus tripulantes”, apesar de que os casos sejam com sintomas leves. De acordo com a empresa, os clientes afetados pelos cancelamentos estão sendo notificados sobre as alterações e serão reacomodados em outros voos da companhia. Também por um comunicado, a Latam informou que os viajantes que tiveram voos cancelados poderão remarcar o trajeto ou solicitar o reembolso da passagem. Apesar de não ter anunciado o cancelamento de rotas, a Gol informou que percebeu o aumento dos pedidos de licenças de funcionários infectados pelas variantes do novo coronavírus e da Influenza. “Os funcionários que apresentam resultado positivo estão sendo afastados das funções para se recuperarem em casa com segurança”, informou.