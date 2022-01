Mineradoras interrompem produção em Minas Gerais por causa de chuvas

Operações da Vale, CSN, Usiminas e da francesa Vallourec foram suspensas por motivos de segurança

Douglas MAGNO / AFP Cidade de Juatuba ficou parcialmente alagada com as fortes chuvas que atingem Minas Gerais desde o fim de dezembro de 2021



As fortes chuvas que atingem Minas Gerais interromperam a produção de mineradoras na região. Em comunicado aos investidores nesta segunda-feira, 10, Vale, CSN, Usiminas e a francesa Vallourec informaram que paralisaram as atividades no Estado por motivos de segurança. No caso da Vallourec, a suspensão dos trabalhos na Mina Pau Branco, no município de Nova Lima, foi determinada durante o fim de semana pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Em nota, a Vale informou que paralisou parcialmente a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e a produção em Brucutu e no complexo de Mariana. “A Vale está tomando todas as medidas necessárias para a retomada das atividades, mantendo o foco nos cuidados necessários para garantir a segurança dos empregados e das comunidades localizadas no entorno de suas estruturas”. A mineradora também informou que o monitoramento de barragens não mostrou alteração do nível de emergência nas estruturas.

A CSN afirmou que as chuvas levaram à suspensão das operações de extração e movimentação na mina Casa de Pedra, na região do município de Congonhas. As atividades portuárias de carregamento de minério no Terminal de Carvão (Tecar) no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, também estão suspensas por causa do alto grau e umidade no local. “As Companhias tomarão todas as medidas necessárias para a manutenção de sua operação, respeitando os cuidados necessários para garantir a segurança dos empregados e das comunidades, e espera retomada gradual das atividades assim que as condições climáticas permitirem”, anunciou. Aos investidores, a Usiminas afirmou que as operações foram suspensas na região de Itatiaiuçu. A empresa também afirmou que colocou em operação o nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens da Mineração (PAEBM) para a Barragem Central, desativada desde 2014. “O Nível 1 significa um estado inicial de alerta e não representa comprometimento dos fatores de segurança da barragem, não requer a retirada de moradores das áreas de risco e nem o toque de sirenes”, informou a empresa.

A francesa Vallourec teve as operações na Mina Pau Branco interditadas neste domingo, 9, pela ANM após o registro de transbordamento em parte da estrutura no sábado, 8. O incidente chegou a interromper parte do tráfego na rodovia MG-040, mas a situação já foi normalizada. Em uma série de comunicados, a mineradora afirmou que os transtornos estão sendo minimizados e que atua com órgãos responsáveis para normalizar a situação. O Estado de Minas Gerais é atingido por fortes chuvas desde o fim de dezembro de 2021. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais tempestades são esperadas para os próximos dias.