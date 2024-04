‘Ação do Milei’: presidente da Argentina pode acionar gatilho para um papel brasileiro saltar na bolsa – entenda

Esta ação brasileira é sólida, está barata, pode pagar bons dividendos e se beneficiar de uma decisão de Javier Milei na economia argentina, segundo analistas

Wikimedia Commons Javier Milei recebeu elogios de diretora do FMI por suas ações na economia argentina



Javier Milei, presidente da Argentina, já assumiu o cargo há mais de 100 dias, mas continua gerando repercussão no mercado. As decisões econômicas de Milei costumam ocupar as manchetes do jornal e, até agora, parecem ter agradado autoridades globais, como Julie Kozack, que é diretora de comunicação do Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo Kozack, o progresso feito por Milei na economia argentina é “impressionante”. O presidente chama a atenção por tomar decisões com o objetivo de liberalizar a economia argentina, o que tem surtido efeito para uma redução da inflação mais rápida do que era esperado, como defende Kozack. Mas o que poucos investidores brasileiros sabem é que uma possível medida econômica de Javier Milei pode ser um dos “gatilhos” para uma ação da bolsa disparar.

Trata-se de uma empresa brasileira que tem uma subsidiária que opera na Argentina desde 2018. O problema é que, há pouco mais de 3 anos, o governo argentino decidiu que empresas estrangeiras não poderiam retirar os lucros gerados do país. Ou seja: o resultado obtido pela companhia na Argentina fica “travado”. Mas uma decisão de Milei pode mudar o rumo dessa história. Isso porque, com um governo que defende uma economia sem intervenção do Estado, como é o de Milei, é possível que essa medida seja revogada e beneficie a companhia brasileira.

Quem defende isso é a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research. Para ela, uma decisão como essa poderia destravar bastante valor para a subsidiária e, consequentemente, para a companhia controladora. Não é à toa que a analista explica que a ação desta empresa está em um ótimo ponto de entrada e defende que é hora de investir. A ideia é aproveitar o potencial lucrativo da ação controladora, além de capturar os possíveis ganhos da subsidiária com esse “empurrãozinho” de Milei (veja qual é este papel no botão abaixo).

Javier Milei, balanços sólidos, queda da Selic e dividendos: entenda o que está por trás da recomendação dessa ação

Embora as perspectivas sejam positivas para esta ação com Milei no governo argentino, a possível revogação do presidente é só um dos pontos que podem fazer a companhia valorizar na bolsa. Esse papel também tem chamado a atenção dos analistas da Empiricus Research por outros fatores, como:

Tem resultados sólidos ;

Pode se beneficiar do ciclo de queda da Selic ;

Está barato ; e

Pode pagar bons dividendos .

Esse “mix” de pontos positivos foi decisivo para Larissa Quaresma recomendar a compra da ação. Para ela, o patamar atual de preços da ação não reflete a qualidade do papel, que se destaca por ser sólido e resiliente. Para ter ideia, na divulgação do balanço mais recente, do 4º trimestre de 2023, essa empresa surpreendeu as expectativas do mercado. O lucro líquido, por exemplo, aumentou 3 vezes em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Ou seja: é uma empresa com um operacional atraente e que, na visão da analista, tem um bom espaço para valorizar na bolsa. Em um relatório gratuito, Larissa explica a tese completa desta ação e mostra como qualquer investidor pode capturar esse potencial lucrativo atraente. Veja como acessar:

Papel já valorizou 4 vezes mais que o Ibovespa; ainda dá para aproveitar?

Esse papel que está sendo indicado pela Empiricus Research e pode se dar bem com Javier Milei na presidência já valorizou quase 900% desde o IPO, em 2005. Em comparação com o Ibovespa no mesmo período, que subiu “meros” 210%, a alta dessa ação representa uma valorização 4 vezes maior que o principal índice da bolsa de valores:

É natural imaginar que, após uma valorização atrativa como essa, já seja tarde demais para inserir esse papel em carteira. Mas a verdade é que, neste ano, o papel foi penalizado na bolsa e seu preço não reflete, de fato, a qualidade da ação. Outro fator atraente neste papel, segundo os analistas, é o pagamento de dividendos. Por ser uma empresa sólida, com boas vantagens competitivas e um modelo de negócio rentável, ela pode gerar renda extra atrativa por meio dos dividendos.

Para ter ideia, a equipe de análise da Empiricus Research estima que esse papel pode gerar retornos de mais de 5% em dividendos em 2024 e se tornar cada vez mais um nome bem atrativo em proventos. Isso significa que estamos falando de uma ação com potencial de “lucro em dobro” – com a valorização dos papéis e a distribuição de dividendos – e quem se posicionar agora, enquanto ela está barata e ainda pode aproveitar as decisões no governo argentino, pode se dar bem.

Top 10 da bolsa tem a ‘ação do Milei’ entre as recomendações; veja como acessar

Agora, você já deve ter entendido que existe uma ação brasileira sólida, barata, pagadora de dividendos e que pode se beneficiar com Javier Milei na presidência da Argentina. E a boa notícia é que, para ter acesso a um relatório completo que fala o nome e explica a tese desta ação, você só precisa clicar neste link ou em qualquer botão desta matéria. Os analistas da Empiricus Research têm perspectivas tão positivas para essa ação que incluíram o papel em uma carteira de 10 melhores ações para investir neste mês. Por estarem bem confiantes com a “ação do Milei”, ela ocupa um dos maiores pesos do portfólio:

