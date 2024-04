Simpatia de Javier Milei pelo Bitcoin pode influenciar a potencial valorização destas 5 criptomoedas; entenda

Especialista em criptoativos aponta que o apoio de grandes líderes mundiais, como Javier Milei, podem beneficiar o mercado de criptomoedas

LUIS ROBAYO/AFP Javier Milei é o presidente da Argentina desde dezembro de 2023



A relação de Javier Milei, presidente da Argentina, com o Bitcoin, maior criptomoeda do mundo, não é nenhuma novidade. Desde que assumiu a presidência do país, em novembro do ano passado, diversas notícias foram publicadas sobre esse “caso de amor”.

O motivo é que, em diferentes momentos, o governante elogiou o Bitcoin, definindo a criptomoeda como uma “reação contra os golpistas dos bancos centrais” e uma resposta ao que ele acredita ser uma “manipulação de moedas fiduciárias por parte dos bancos centrais e governos”, conforme argumentou ao jornal Clarín. A emissão de moeda de maneira indiscriminada para pagar as contas do governo, inclusive, é um dos fatores que transformou a inflação em um pesadelo para os argentinos.

O Bitcoin, por ser descentralizado, não permite esse tipo de manobra. Além disso, a cada 4 anos, ele passa pelo Halving, atualização que restringe sua emissão pela metade, justamente com o objetivo de preservar o valor da moeda digital. Como resposta a esse posicionamento, o Bitcoin saltou 2% após Milei vencer a eleição presidencial na Argentina. Agora, o que você talvez não saiba é que essa simpatia do presidente pelo criptoativo pode ser um dos “gatilhos” para que criptomoedas menores e bem menos conhecidas possam ter um ciclo de valorização em breve.

SAIBA QUE CRIPTOMOEDAS SÃO ESSAS AQUI

Quem acredita nisso é Valter Rebelo, chefe do departamento de análise de criptoativos da Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do país. Para ele, as falas de Milei são importantes para o Bitcoin e favorecem o mercado de criptomoedas. “A eleição de Javier Milei é importante para o Bitcoin”, disse Rebelo em sua coluna após a vitória do presidente, explicando sua postura antiestablishment e a transparência do sistema monetário com base no Bitcoin.

Quando um chefe de Estado de um país com relativa importância geopolítica, como a Argentina, apresenta a moeda como uma alternativa aos vícios fiscais que geram inflação, o ganho institucional para o Bitcoin é muito forte. Inclusive, o BTC e as criptomoedas têm sido utilizadas popularmente em restaurantes como moeda de troca pelos argentinos. Veja:

Somam-se a isso também outras medidas, como a regulação no Brasil ou a aprovação de ETFs de Bitcoin nos EUA… E é essa institucionalização do Bitcoin que traz espaço para que outras criptomoedas menores também possam crescer neste mercado, trazendo benefícios para a população, além de propiciar retornos atraentes para investidores.

Essas 5 criptomoedas pouco conhecidas podem render até R$ 1 milhão

Embora o Bitcoin seja atualmente a maior criptomoeda do mundo, a verdade é que ele não é mais a cripto com maior potencial de valorização deste mercado. Hoje, o BTC funciona muito mais como “gatilho” para que criptomoedas menores e com muito mais potencial do que ele possam disparar. Isso já é uma realidade há algum tempo. Veja o gráfico abaixo:

Essa é a valorização histórica do Bitcoin. Como você pode ver, estamos no pico de uma alta agora, com o BTC cotado em cerca de US$ 70 mil, pouco abaixo de sua última máxima histórica, que foi de US$ 72.100, no mês passado. Esse movimento se deve, em partes, ao Halving, marcado para acontecer neste mês de abril. Trata-se de uma atualização programada do Bitcoin, que reduz a sua oferta pela metade a cada 4 anos, o que favorece a sua valorização.

Mas se você pensa que poderá ficar milionário investindo apenas em Bitcoin neste cenário, esse não é o caminho mais inteligente. Afinal, você precisaria desembolsar uma quantia bem relevante de dinheiro para investir na criptomoeda no patamar de preço atual, para então buscar um lucro de R$ 1 milhão ou mais. O Bitcoin é só “a ponta do iceberg” em um Halving, e existem caminhos muito mais vantajosos para o investidor que deseja lucrar com um movimento como este.

Um desses caminhos é investir em criptomoedas bem menores que o Bitcoin e que, por isso, têm muito mais espaço para crescer do que ele. É o que defende Valter Rebelo, chefe do departamento de análise de criptoativos da Empiricus. Há cerca de um mês, Valter recomendou uma criptomoeda* que custava R$ 0,50, mas que carregava grande potencial de valorização. Quem escutou o especialista, assistiu à essa criptomoeda disparando para R$ 1,50 em 30 dias.

Na prática, nesta oportunidade, foi possível triplicar o dinheiro investido em um mês . Aqui, um investimento de:

R$ 500 se transformaram em até R$ 1.500 ;

R$ 1 mil se transformaram em até R$ 3 mil ; e

R$ 5 mil se transformaram em até R$ 15 mil .

E esse nem foi o maior acerto do departamento de criptomoedas da Empiricus. No último ciclo de alta do Bitcoin, em 2021, a equipe enxergou gatilhos importantes no mercado cripto e recomendou uma outra criptomoeda* bem pequena. O resultado também foi rápido. Com apenas uma moeda, um investimento de R$ 3.500 se transformou em R$ 1 milhão em 10 meses. Quem seguiu a recomendação naquela época, teve a oportunidade de ficar milionário em pouquíssimo tempo.

É claro que lucros passados não são garantia de retornos futuros. Apenas estou te contando tudo isso para que você entenda a oportunidade que há em investir em criptomoedas menores, buscando surfar a valorização do Bitcoin. E para que também possa dar a chance de viver isso agora, que uma nova onda de alta está acontecendo em decorrência do Halving. Isso não quer dizer que Rebelo seja contra o Bitcoin. Pelo contrário, como maestro do mercado, o BTC segue como a maior posição de sua carteira de criptomoedas. Mas, como ele mesmo reconhece, não é ele que vai deixar ninguém milionário hoje.

Valter e sua equipe vêm se preparando há meses para essa oportunidade e, após um período de estudos, eles chegaram a 5 nomes de criptomoedas com um lucro potencial de até R$ 1 milhão, partindo de um investimento de R$ 2.500, em até 19 meses. Eles estão dispostos a liberar o acesso aos nomes dessas criptomoedas para os investidores interessados. Por isso, estão organizando um evento online e gratuito, que acontecerá no dia 15 de abril.

Aqueles que participarem do evento poderão ter acesso a todas as criptomoedas que a equipe está recomendando agora, além de serem avisados sobre a hora certa de comprar e de vender cada uma delas. Você pode reservar a sua vaga no evento de forma totalmente gratuita. Para isso, basta clicar no botão abaixo e preencher os seus dados corretamente:

EVENTO ONLINE E GRATUITO: 5 CRIPTOMOEDAS PARA BUSCAR ATÉ R$ 1 MILHÃO

Valorização de uma das moedas já chegou em 700% nos últimos 60 dias – você vem?

A participação no evento é uma decisão completamente sua. Mas vale destacar que, no mundo dos investimentos, o timing é algo muito importante. Portanto, ficar “em cima do muro” agora pode trazer arrependimento no futuro… Uma das criptomoedas que Valter e sua equipe liberarão o acesso na próxima segunda (15), já disparou 700% nos últimos 60 dias. Ou seja, multiplicou por 8 o dinheiro de quem já estava posicionado nela nos últimos 2 meses.

E o Halving ainda nem começou. Na visão de Valter, essas valorizações podem ficar ainda maiores daqui pra frente. Prova disso é que o noticiário de economia do país e do mundo não param de falar sobre esse assunto. Veja:

Ou seja, o momento certo para se posicionar é agora, enquanto o Halving ainda não mostrou todo o seu potencial. Depois que a atualização passar, poderá ser tarde demais.

“Quem estiver posicionado nas criptomoedas certas antes desse fenômeno acontecer tem a chance de pegar as maiores porradas desse mercado” – Valter Rebelo, especialista em criptoativos da Empiricus

Mas é claro que, diante de momentos assim, sempre existem dois tipos de pessoa :

Aqueles que se permitem “molhar” os pés para ver no que vai dar, e acabam por aproveitar grandes oportunidades de lucro. Aqueles que não fazem nada a respeito, mas depois se arrependem por não terem tomado uma decisão enquanto havia tempo.

Você provavelmente já esteve na segunda posição mais de uma vez durante as últimas altas do Bitcoin, e eu não te culpo. Mas, agora você está tendo a oportunidade de fazer parte da primeira posição. A pergunta é: você vem? Abaixo, está o link de acesso para a transmissão online e gratuita que vai acontecer para liberar o acesso à lista de 5 criptomoedas para buscar lucros de até R$ 1 milhão. Tudo o que você precisa fazer é se cadastrar e reservar a sua vaga. O resto ficará por conta do departamento de análise de criptoativos da Empiricus, na próxima segunda-feira (15):

EVENTO ONLINE E GRATUITO: 5 CRIPTOMOEDAS PARA BUSCAR ATÉ R$ 1 MILHÃO

*Relatório “BOTTO”, publicado em 20/03/2024 na carteira “Exponential Coins”.