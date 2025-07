Alckmin diz que Brasil mantém diálogo sobre tarifas com EUA por canais institucionais e ‘em reserva’

Vice-presidente afirma que plano de contingência está em elaboração e que governo tenta reverter medida que impõe tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de sexta-feira (1º)

Cadu Gomes/VPR O vice-presidente Geraldo Alckmin discursa na assinatura da sanção do PL do Acredita Exportação



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (28) que o Brasil está utilizando canais institucionais e também “em reserva” para dialogar com os Estados Unidos sobre a nova tarifa imposta pelo presidente Donald Trump. A medida norte-americana, anunciada no dia 9 de julho, entrará em vigor na próxima sexta-feira (1) e prevê a taxação de 50% sobre todos os produtos brasileiros comprados pelos Estados Unidos.

Alckmin declarou a jornalistas que o governo brasileiro está empenhado em reverter a decisão e que um plano de contingência está sendo elaborado. “É um plano bastante completo e bem feito. Mas todo empenho agora nesta semana é buscar resolver o problema. Estamos permanentemente no diálogo, estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e em reserva”, disse o vice-presidente.

Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado um comitê interministerial para discutir os impactos da medida e formular estratégias. O grupo de trabalho é coordenado por Alckmin e tem mantido conversas com empresários e representantes dos setores mais afetados pela decisão de Trump.

Apesar da gravidade da situação, o vice-presidente afirmou que não há, até o momento, previsão de uma conversa direta com o presidente norte-americano. “Não conversei com o presidente Lula sobre isso [eventual diálogo direto com Trump], mas o presidente Lula é um homem do diálogo. Sempre defendeu o diálogo, que é o que fazemos permanentemente”, concluiu Alckmin.