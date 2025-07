Lula critica Eduardo Bolsonaro e afirma que ‘o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro’

Declaração aconteceu na inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Rio de Janeiro; deputado está nos EUA e diz que tarifaço só será revogado se houver anistia para Jair Bolsonaro

Presidente Lula participou nesta segunda-feira da inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Rio de Janeiro



Durante um evento realizado no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não poupou críticas ao deputado Eduardo Bolsonaro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No discurso, Lula acusou Eduardo de ter abandonado suas funções na Câmara dos Deputados para viajar aos Estados Unidos com o intuito de solicitar ao presidente Donald Trump a imposição de uma taxação ao Brasil. Segundo Lula, essa ação visava evitar a prisão de seu pai. O presidente não hesitou em classificar a atitude de Eduardo como uma traição ao país e afirmou que Jair Bolsonaro “não merece o sacrifício do povo brasileiro”.

“E agora ele vai com a desfaçatez ‘Brasil acima de tudo’, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo”, afirma Lula.

Lula participou nesta segunda-feira (28) da inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O empreendimento integra o maior parque de geração a gás natural da América Latina com 3 gigawatts (GW) de capacidade instalada.

