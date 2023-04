Alckmin diz que ‘já passou da hora’ de BC baixar os juros; Haddad se encontra com Campos Neto

Ministro da Fazenda chamou de ‘muito boa’ a primeira reunião com o presidente do Banco Central após Copom optar pela manutenção da Selic

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que "passou da hora" do Comitê de Política Monetária reduzir a Selic



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se reuniu nesta segunda-feira, 3, com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. O encontro, classificado como “muito bom”, aconteceu para tratar de “vários temas” e alinhar informações, sem uma pauta específica, destacou o petista. “Foi uma reunião de rotina em que a gente conversa sobre vários temas, alinha informações, troca informações e estabelece alguns protocolos de como encaminhar as coisas. Foi muito boa, conversamos sobre tudo”, disse o ministro a jornalistas na saída do Ministério da Fazenda, onde ocorreu o encontro. Essa foi a primeira reunião oficial entre Haddad e Campos Neto desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acontece em um momento de novas pressões do Executivo sobre o BC, em razão da alta da Selic, a taxa de juros do Brasil, atualmente em 13,75% ao ano.

Mais cedo, em conversa com a GloboNews, Fernando Haddad havia afirmado que, apesar das críticas à alta da Selic, não é de responsabilidade da Fazenda discutir uma possível troca no comando do Banco Central. “Isso não é nem assunto para o ministro da Fazenda. Eu tenho que trabalhar com a minha realidade. Tem um Banco Central independente, que não fui eu que criei. Ele tem mandato até final do ano que vem e eu vou respeitar”. Porém, também nesta segunda, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que “já passou da hora” do Comitê de Política Monetária (Copom), órgão vinculado ao Banco Central, reduzir a alíquota de juros no país. Na visão do ex-governador, não há motivos para que o Brasil tenha a maior taxa do mundo. “É difícil de entender”, disse Alckmin, abrindo mais um capítulo de atritos entre governo e a instituição bancária. “Em 2020, a taxa de juros era de 2%. Hoje, está em 13,75%. Não tem justificativa, e esse é um fator importante, porque câmbio, juros e imposto são decisivos para a atividade econômica”, afirmou a jornalistas.

Como a Jovem Pan mostrou, as críticas do governo à política de juros, incluindo falas diretas do chefe do Executivo, se tornaram recorrentes nas últimas semanas. Em mais de uma ocasião, Lula criticou diretamente Roberto Campos Neto e defendeu responsabilidade com a população. “Por que esse cidadão, que não foi eleito para nada, acha que tem o poder de decidir as coisas e ainda dizer ‘eu vou pensar como posso ajudar o Brasil’?. Não tem que pensar como ajudar o Brasil, tem que pensar como reduzir a taxa de juros para que a economia volte a funcionar. Não é bravata minha porque não tenho interesse de brigar, esse país não posse ser refém de único homem”, afirmou o mandatário.