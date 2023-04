Haddad quer R$ 15 bi de apostas online e R$ 8 bi de sites de compra chineses

Desde o anúncio do novo arcabouço fiscal, ministro tem sido questionado sobre como espera obter receitas extraordinárias que sustentem o novo padrão de gastos

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/02/2023 O ministro Fernando Haddad deve enviar depois do feriado ao Congresso a proposta de arcabouço fiscal e o novo conjunto de medidas econômicas para a recuperação fiscal das contas públicas



Em conversa com a imprensa no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad detalhou parte do seu plano para ampliar a base de tributação a fim de aumentar a arrecadação federal. Ele disse que a ideia é tributar apostas online e sites de compras pela internet, especialmente os chineses. No primeiro caso, Haddad avalia que será possível arrecadar R$ 15 bilhões; enquanto, no segundo, a estimativa é de até R$ 8 bilhões. O ministro não falou se os planos do governo incluem a tributação do Pix. Desde o anúncio do novo arcabouço fiscal, na semana passada, Haddad tem sido questionado sobre como o governo espera obter receitas extraordinárias que sustentem o novo padrão de gastos que se pretende. A proposta de arcabouço fiscal e o novo conjunto de medidas econômicas para a recuperação fiscal das contas públicas do país devem ser enviadas juntas ao Congresso Nacional, só depois do feriado, no máximo até o dia 15.