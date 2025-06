Alckmin se encontra com presidente da Nigéria e ressalta parceria econômica

Principal objetivo da reunião foi discutir maneiras de fortalecer a colaboração entre Brasil e o país africano em diversas áreas, incluindo comércio, agricultura, mineração, energia e cultura

Divulgação/Governo da Nigéria Alckmin está à frente de uma delegação brasileira que participa da II Sessão do Mecanismo de Diálogo Brasil-Nigéria



O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, esteve em Abuja, capital da Nigéria, onde se encontrou com o presidente, Bola Tinubu. O principal objetivo da reunião foi discutir maneiras de fortalecer a colaboração entre Brasil e Nigéria em diversas áreas, incluindo comércio, agricultura, mineração, energia e cultura. Alckmin está à frente de uma delegação brasileira que participa da II Sessão do Mecanismo de Diálogo Brasil-Nigéria. Durante o encontro, os líderes celebraram os acordos já firmados e expressaram a intenção de diversificar as relações comerciais, além de aumentar os investimentos entre os dois países.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O vice-presidente brasileiro enfatizou a relevância da parceria entre Brasil e Nigéria, ressaltando o grande potencial para aprofundar as relações bilaterais. Ele também aproveitou a oportunidade para convidar o presidente Tinubu a participar da Cúpula do BRICS, programada para julho de 2025, e da COP 30, que ocorrerá em novembro do mesmo ano, em Belém do Pará.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias