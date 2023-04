Alerta: analistas identificaram 5 ações que podem decolar com um gatilho do Banco Central em junho; veja como aproveitar

Estes papéis estão baratos, podem pagar dividendos ‘gordos’ e têm potencial para surfar uma possível recuperação da Bolsa brasileira

BRUNO ESCOLASTICO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Expectativa do mercado sobre o corte da Selic fez Ibovespa disparar no pregão do último dia 11



A Bolsa brasileira finalmente deu motivos para o investidor brilhar os olhos. Depois de tanto apanhar desde o início do ano, o Ibovespa acumula alta de 5,5% desde segunda-feira, 10, até o último pregão, 13. O que aconteceu foi que, na terça, 11, os dados do IPCA de março foram divulgados e os números vieram abaixo do esperado pelo mercado. No mês, a inflação subiu 0,71%, enquanto a expectativa era de 0,77%. O acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,65%, o menor percentual em dois anos. Esses dados brilharam os olhos do mercado, que já estima uma queda dos juros em breve. Na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), o sinal foi bem claro: enquanto a inflação não cair, a Selic também não diminui.

Portanto, agora, com uma desaceleração do IPCA, a expectativa é que o Banco Central comece a discutir juros mais amigáveis para o bolso do brasileiro. O analista Enzo Pacheco, da Empiricus Research, acredita que os dias de Selic a 13,75% ao ano estão contados e crava até uma data de quando provavelmente os juros vão começar a cair: “Ainda tem muito ruído, mas, depois de junho, o Banco Central já pode começar a pensar nessa possibilidade de cortar juros”, afirma o analista.

5 ações com alta perspectiva de dividendos e que podem disparar com a ‘acordada’ do Ibovespa

Essa expectativa do mercado sobre o corte da Selic foi o suficiente para o Ibovespa disparar no pregão de terça. E quem já havia alertado sobre essa possibilidade foi o analista Matheus Spiess, também da Empiricus Research. Na última segunda-feira, 10, em entrevista ao programa Giro do Mercado, Spiess defendeu que, embora o cenário econômico brasileiro esteja muito incerto e a Bolsa brasileira esteja sofrendo em 2023, existem ações sólidas, defensivas e extremamente baratas agora.

Segundo o analista, essas ações poderiam surfar uma possível recuperação do Ibovespa, e o gatilho para que elas se valorizassem, é a sinalização de que o Banco Central pode diminuir os juros em breve. E foi exatamente isso que aconteceu. Na terça, quando a Bolsa brasileira decolou, os papéis recomendados por Spiess chegaram a saltar até 2 vezes mais que o Ibovespa. Uma dessas ações, inclusive, já valorizou quase 22% desde o início do ano. Ou seja:

Quem investiu nela no dia 1º de janeiro pôde transformar R$1 mil em R$ 1.220, por exemplo.

Mas, para os analistas da casa de análise, esse retorno não passa nem perto do que esses papéis podem entregar daqui para a frente — principalmente quando o corte de juros começar. O Safra, por exemplo, tem uma estimativa otimista para esse papel. Segundo o banco, essa ação ainda pode decolar até 111% em relação ao preço atual. Ou seja: pode mais do que dobrar o dinheiro investido. E nem é só em valorização que essa ação se destaca. Existe uma segunda forma de buscar lucros com esse papel: com o pagamento de dividendos.

Matheus Spiess estima que essa ação específica pode pagar dividendos de até dois dígitos em 2023. Mas ela não é um caso isolado. Esse papel faz parte de uma lista de 5 ações sólidas, defensivas, com resultados consistentes, fluxo de caixa saudável e que estão extremamente baratas no cenário atual. Com a queda expressiva da Bolsa brasileira nos últimos 12 meses, muitas ações de qualidade foram derrubadas junto e chegaram a preços muito menores do que, de fato, valem. Algumas já estão se recuperando, como é o caso de parte desses 5 papéis recomendados pela Empiricus Research. Mas ainda há espaço para maiores valorizações daqui para a frente — e um dos gatilhos pode ser justamente a queda da Selic a partir de junho, como estimam os analistas.

Papéis defensivos e baratos: veja como buscar renda extra com esses tickers

Dê só uma olhada nos destaques de cada uma dessas 5 ações:

Uma gigante da construção civil que pode pagar dividendos de dois dígitos em 2023 e já valorizou quase 22% neste ano;

Empresa com pelo menos R$ 100 bilhões para destravar e pode distribuir parte desse valor em forma de dividendos;

Papel do setor farmacêutico que valorizou mais de 60% em 2022;

Ação que já pagou R$ 40 bilhões em dividendos e tem retorno sobre patrimônio líquido superior a 50%;

Companhia líder em seu segmento no setor de commodities, com baixa alavancagem e forte geração de caixa.

