‘Se o Brasil não explodir, vão render bons frutos’: Analista lista 5 ações para qualquer brasileiro buscar lucros de até R$ 2 milhões

Investidores podem se dar bem mesmo em um cenário macroeconômico desafiador com plano multimilionário para quem quer buscar lucros com a recuperação dos mercados globais

Freepik Bolsa brasileira teve queda de 3%, mas cenário aponta para melhora



Após perder os 100 mil pontos em março, o Ibovespa disparou e ultrapassou os 106 mil pontos desde o começo do mês, e deixou os ânimos dos investidores mais otimistas. Mas, mesmo com a recuperação recente, é inegável que o mar não está nada calmo na Bolsa brasileira. O investidor está passando por grandes oscilações na renda variável. Desde o início do ano, já houve uma queda de cerca de -3%. Mas, ao mesmo passo em que os investidores se desesperam em um cenário como esse, também surgem as questões: “será que o Ibovespa está barato? É hora de investir em ações?”. Para Felipe Miranda, CEO e estrategista-chefe da Empiricus Research, a resposta para essas duas perguntas é “sim”: “Se a economia brasileira caminhar na média, eu acho que a Bolsa andaria bem, sim, porque houve um exagero na queda. A gente vai pegar um juro provavelmente caindo, a interrupção desse fluxo vendedor e empresas espetaculares que estão sendo negociadas a níveis muito atraentes”, defende.

5 empresas listadas na Bolsa que são ‘formidáveis e com preços muito atraentes’

Segundo o analista, o arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no final do mês passado, foi uma boa sinalização da melhora no cenário econômico brasileiro. Só no dia do anúncio das novas regras fiscais, o Ibovespa subiu 1,8%. A expectativa do mercado é que o governo do presidente Lula se comprometerá em manter as contas públicas saudáveis. Em um contexto como esse, em que existem ações que são os “filés mignon” da Bolsa sendo negociados a preços de banana, é hora de aproveitar e ir às compras. E foi pensando nisso que Miranda selecionou 5 papéis que “a não ser que o Brasil exploda, podem se dar bem”. A ideia é que os investidores aproveitem ativos de qualidade baratos e que podem subir ao longo da recuperação da Bolsa.

Lucro de até R$ 2 milhões? Saiba como é possível com esta estratégia

É fato que essas ações são boas pedidas no cenário atual e estão entre as favoritas do analista com mais de 15 anos de carreira no mercado financeiro. Mas a verdade é que elas são apenas a “ponta do iceberg”. Ao lado desses papéis, existem vários outros ativos que despencaram mais do que deveriam nos últimos meses e agora estão custando uma pechincha. E, ao que tudo indica, eles têm potencial para dar um salto expressivo já a partir de 2023, segundo as estimativas de Felipe Miranda e sua equipe. Mas de onde surgiu essa convicção? Explico: dê só uma olhada nos dois gráficos abaixo.

As imagens se referem à performance da Bolsa brasileira e do Bitcoin, respectivamente. Percebe que um período de alta expressiva geralmente é antecedido por uma queda brusca? Não se trata de achismo, é apenas o que aconteceu várias vezes na história dos investimentos. Nós estamos exatamente em um cenário de baixa, com muitos investidores ainda inseguros sobre voltar a alocar em ativos de risco como as ações e as criptomoedas. Mas, como estima Miranda e sua equipe de análise, é exatamente aí que mora a oportunidade de ganhar dinheiro. E não estou falando de “mixarias”, mas sim de verdadeiras fortunas.

Em outros períodos como esse, teve gente que conseguiu multiplicar o dinheiro investido por 16, 21 e até 35 vezes somente com a retomada da bolsa. Agora, imagine o potencial lucrativo de uma estratégia que reúne, além de ações, criptomoedas e outras classes de ativos igualmente atrativas? Mais especificamente, investindo nos ativos certos, você pode surfar a recuperação do mercado e ganhar até R$ 2 milhões. E quem diz isso não sou eu, é o Felipe Miranda em pessoa. Veja só nas palavras dele: “R$ 2 milhões: este é meu objetivo. Vou mostrar a você como buscar um patrimônio multimilionário através da carteira mais agressiva da história da Empiricus”, afirma. O analista criou um plano para buscar lucros com a retomada dos mercados globais e divulgará a estratégia no dia 17 de abril para todos os investidores interessados. O passo a passo para receber as instruções é muito simples: você só precisa fazer a sua inscrição gratuita no botão abaixo e ficar atento no dia 17 deste mês.

Plano multimilionário será liberado ainda neste mês; veja como buscar um patrimônio de até R$ 2 milhões

Felipe Miranda e a equipe de analistas da Empiricus Research têm trabalhado há 3 anos nesse “projeto secreto”: uma carteira exclusiva e diversificada que pode gerar ganhos agressivos na ordem dos 200%, 500% ou mesmo 900% em uma única tacada. Como dito anteriormente, Miranda já deu o nome de 5 ações com boa perspectiva de lucros mesmo em um cenário difícil na bolsa. Mas elas são só o começo para quem gosta de risco e quer buscar ganhos multimilionários.

Miranda reuniu um time de mentes inteligentes da empresa para ajudar nessa força-tarefa. São recomendações de ações, criptomoedas, opções e outros tipos de ativos que podem multiplicar o seu dinheiro começando já em 2023. E não se trata de nada complicado. Além das recomendações, a equipe dará todas as instruções necessárias para colocar em prática o plano que pode gerar até R$ 2 milhões em lucro. A sua vida financeira pode ser transformada a partir do dia 17 de abril. Tudo que você precisa fazer para ter acesso ao plano multimilionário é fazer o seu cadastro gratuito neste link ou no botão abaixo e se preparar para a mudança que pode estar por vir no seu bolso.

