Isenção de IR e mais que o dobro da Selic: 3 títulos públicos ‘turbinados’ já renderam até 20% em 5 meses; conheça nova oportunidade

Investimento não prevê aporte máximo, tem risco de crédito controlado e o ativo disponível rende 200% do CDI

our-team/Freepik Quem ainda se dá bem em um cenário de juros altos são investimentos como o Tesouro Selic, CDBs, CRAs e CRIs



A taxa Selic a 13,75% ao ano pode estar com os dias contados. A inflação acumulada dos últimos 12 meses atingiu o menor patamar em 2 anos, e o mercado já acredita que vem corte dos juros por aí. Mas, por enquanto, a Selic continua nas alturas e ainda há espaço para quem quer ganhar dinheiro com ativos atrelados à taxa básica de juros ou ao CDI. Quem ainda se dá bem nesse cenário de juros altos são investimentos como o Tesouro Selic, CDBs, CRAs e CRIs. Afinal, está sendo possível ganhar mais de 1% ao mês em alguns desses ativos. Mas, o que a maioria das pessoas não sabe, é que existe uma modalidade de investimento extremamente fora do radar e que paga mais que o dobro disso.

Ou seja: ativos que pagam 13,75% ao ano ou então 100% do CDI — equivalente a 13,65% ao ano nos juros atuais — são uma “mixaria” perto desse outro tipo de investimento. Para ter ideia do potencial lucrativo, esses ativos são títulos públicos “turbinados” que podem render até mais de 200% do CDI e têm risco de crédito controlado. E quem investiu em algumas operações dessa modalidade já está embolsando um bom dinheiro, com rentabilidades expressivamente maiores do que o Tesouro Selic e a maioria dos títulos de renda fixa. Dê uma olhada no prazo e no retorno de três desses investimentos que já estão sendo pagos:

Veja: os investidores desses três títulos públicos “premium” conseguiram ganhar até quase R$ 2 mil em, no máximo, 6 meses. No mesmo período, o CDI rendeu “apenas” 6,3% e, em 5 meses, a taxa atingiu 5,2%. Quem deixou o mesmo valor investido em CDBs com retorno de 100% do CDI nesses 5 meses, ganhou R$ 520 — diferença brutal de mais de R$ 1 mil em comparação ao título público “turbinado” 2. Essa discrepância entre os dois retornos ficaria ainda maior se considerássemos na conta a incidência de Imposto de Renda sobre o CDB hipotético. Outro diferencial dessa modalidade de investimento fora do radar é justamente esse: o IR. Enquanto a maioria dos ativos do mercado têm incidência de Imposto de Renda, esses títulos públicos “turbinados” são totalmente isentos para ganhos mensais de até R$ 35 mil.

Ou seja: esses ativos são uma oportunidade de travar ganhos muito maiores que a Selic, com segurança superior à dos títulos privados e sem preocupação com as “abocanhadas” do Leão. O maior risco desse investimento está no prazo. Esses ativos dão apenas uma estimativa de retorno, mas o período real pode ser maior ou menor do que o estimado. Na prática, isso significa que esse investimento não deve ser usado para reserva de emergência, que precisa de liquidez diária. Ele deve fazer parte de uma estratégia para “turbinar” o retorno da sua carteira.

Título público disponível rende 27% ao ano, prazo estimado de 2 anos e sem abocanhada do Leão

Até pouco tempo atrás, esse tipo de investimento era totalmente desconhecido entre os brasileiros. Essas oportunidades só chegavam aos ouvidos de investidores institucionais ou multimilionários. Para falar a verdade, ainda é um produto bem exclusivo, que poucas pessoas conhecem. Tanto é que somente uma corretora no Brasil oferece esses títulos públicos “turbinados”, a Empiricus Investimentos. Mas isso não significa que ainda é restrito a um ou outro grupo de investidores. Pelo contrário, mesmo que ainda seja um investimento fora do radar, agora qualquer pessoa pode buscar lucros acima da taxa básica de juros com esses ativos. Neste exato momento, enquanto escrevo este texto, há um desses títulos públicos “premium” sendo negociado. Trata-se de um ativo com:

Rendimento de 200% do CDI (cerca de 27% ao ano, considerando a Selic atual);



Prazo estimado de 25 meses (2 anos e 1 mês);



Isenção de Imposto de Renda;



Risco controlado;



Sem aporte máximo.

Considerando a taxa de juros atual, esse ativo seria capaz de transformar R$ 10 mil em até R$ 16.534 durante o período. Ou seja: R$ 6.534 de lucro 100% isento de Imposto de Renda. Mas esse ativo (e outros da mesma modalidade) tem um problema: ele esgota muito rápido. Dê uma olhada no quanto ainda resta disponível:

Menos de R$ 200 mil. É bem provável que esse “chorinho” seja atingido em poucas horas, talvez até minutos, e, quando você estiver lendo esse texto, já nem esteja mais disponível. Isso se tornou um problema recorrente para a corretora. O lastro (volume disponível para aportes) era sempre atingido rapidamente e muitos investidores interessados ficavam de fora. Foi pensando em resolver isso que a empresa criou um grupo VIP para avisar os investidores sempre que uma oferta como essa estiver disponível. Os membros deste grupo recebem gratuitamente um alerta pelo celular quando um título público “turbinado” entra para negociação.

Na maioria dos bancos e corretoras, o comum é encontrar ativos que pagam “apenas” 100% ou 110% do CDI. Nessas empresas, quando se encontra um CDB ou outro produto de renda fixa que rende 200% do CDI, geralmente o ativo tem algumas “pegadinhas”. Por exemplo, alguns desses investimentos são exclusivos somente para novos clientes, têm limite de aporte ou então o prazo é tão curto que nem dá tempo de os juros compostos fazerem efeito. Você deve ter percebido que esse não é o caso aqui. Esses títulos públicos “premium” são uma verdadeira oportunidade de investir em ativos mais seguros que os privados e buscar ganhos bem acima da média do mercado.

No grupo VIP de investidores, já foram disponibilizados títulos públicos, com 205%, 210%, 215% e até 250% do CDI, todos com isenção de IR. Ou seja, mesmo sendo extremamente atrativo, o rendimento de 200% do CDI nem é o maior que já foi oferecido aos investidores. Para receber as próximas ofertas desses títulos “turbinados” e não perder nenhuma oportunidade de buscar lucros, basta entrar no grupo exclusivo por meio deste link. Você não paga nada para fazer parte dessa comunidade de investidores e só precisa ter acesso à internet para ficar sabendo desses ativos. Acesse o botão abaixo e siga as instruções para ingressar neste grupo. Lembre-se: a qualquer momento a corretora pode soltar uma nova oferta com rendimento acima da média do mercado.

