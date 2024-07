Alerta para investidores de Bitcoin (BTC): fique atento entre os próximos 9 a 69 dias

‘Início da retomada dos preços está mais próximo do que nunca’, diz especialista; veja lista de moedas para surfar próxima alta

André François McKenzie/Unsplash Chances de o Bitcoin voltar a disparar entre cerca de 9 a 69 dias são grandes



O Bitcoin (BTC) iniciou julho em queda de cerca 7,6%. Contudo, isso já está começando a mudar. Segundo Valter Rebelo, head de Ativos Digitais da Empiricus Research, o recuo de preço da moeda já era esperado — muito antes de o governo alemão vender ou de a corretora Mt Gox redistribuir bitcoins, explica o especialista.

Afinal, a lateralização de preço do BTC, isto é, quando o preço fica oscilando numa faixa horizontal, é algo típico do período seguinte ao Halving (evento que reduz a emissão da criptomoeda pela metade). Historicamente, isso tende a durar de 100 a 160 dias, como você pode ver no gráfico abaixo:

E se o último Halving aconteceu há 91 dias, já podemos esperar que o momento de inflexão do ciclo aconteça em breve, com potencial de valorizações espetaculares, afirma o especialista em criptomoedas da Empiricus. Inclusive, o preço da moeda já começou a subir novamente. Nessa semana, o BTC valorizou mais de 12%, ultrapassando o patamar dos US$ 64 mil. Seria um sinal do começo do próximo ciclo de alta? Tic, tac…

Preço do Bitcoin tem potencial de disparar e destravar mercado daqui um período de 9 a 69 dias

De acordo com Valter Rebelo, o mercado das criptomoedas ainda não atingiu todo o seu potencial nesse bull market. Na verdade, ele é esperado para ocorrer até 2025. Então, paciência. O investidor precisa estar ciente que isso não é uma corrida de 100 metros — é uma maratona. Além disso, o bull market não acontece em linhas retas. Mas sim em curvas, com altos e baixos.

E nessa prova de fôlego, ganha quem é paciente e comprou bons ativos na baixa para vender na alta de preços — a qual pode se iniciar novamente daqui a cerca de 9 a 69 dias (se seguirmos o padrão dos halvings anteriores). É bom ficar esperto. Quem aproveitou esse momento no passado teve a chance de lucrar. Diariamente, 1500 milionários foram criados na última máxima histórica do Bitcoin. Veja:

E se o rali das criptomoedas ainda não acabou, essa foi apenas a primeira máxima de outras que estão por vir nesse ciclo de bull market. A diferença é que agora você também pode ter a chance de enriquecer com isso. Te explico a seguir como:

Esse é o “método” para buscar lucros exponenciais no bull market

A regra para buscar lucros com criptomoedas não muda: é preciso comprar na baixa para vender na alta. Contudo, são os ativos menores e fora do radar os verdadeiros capazes de entregar retornos exponenciais para o seu bolso, investindo pouco dinheiro. Esse é o “segredo” para enriquecer com criptomoedas. Aqui vai um exemplo. Em 2021, último ano do ciclo de bull market passado, quem investiu em Bitcoin capturou mais de 60% de retorno no ano. A moeda foi de cerca de US$ 29 mil no início do ano para US$ 47 mil.

Já quem investiu em Solana (SOL), que passou dos US$ 1,80 para os US$ 175,77, conseguiu surfar um ganho de +9.441%. Percebe a diferença? O mesmo aconteceu com quem investiu em AXS, token do projeto Axie Infinity, que foi recomendado pela Empiricus Research. Indicado em janeiro de 2021, o ativo entregou +28.000% de retorno em apenas 10 meses.

Ou seja, bastava ter investido R$ 3.500 no início do ano para terminá-lo com R$1.000.00 na conta. Quem seguiu a recomendação de compra e venda de AXS naquela época, teve a chance de fazer fortuna. Veja alguns depoimentos abaixo:

Essa oportunidade já passou, e quem foi esperto aproveitou. Mas, neste ano, há uma nova chance de buscar ganhos com criptos menores que o Bitcoin. E se você quiser saber em quais ativos digitais vale a pena apostar para ter a chance de enriquecer a partir desse ano, Valter Rebelo pode te ajudar:

Já pensou em se tornar “milionário com criptomoedas”? Você pode: veja quais são as criptos que podem explodir em 14 meses

As chances de o Bitcoin voltar a disparar entre cerca de 9 a 69 dias são grandes. Além do histórico de guinada da moeda após o Halving, outros gatilhos também são esperados para alavancar o preço não só do Bitcoin, mas do criptomercado como um todo. A retomada do nível de liquidez global, o início da negociação de ETFs de Ethereum e até mesmo a possível vitória de Donald Trump nas eleições americanas são alguns deles.

Valter Rebelo está tão confiante com o potencial desse mercado para os 14 próximos meses, que criou o Clube dos CriptoMilionários: uma comunidade para aqueles que desejam ter a chance de embolsar até R$ 1 milhão na conta por meio do investimento em criptomoedas (veja como fazer parte). Para se ter ideia do potencial, um investimento inicial de R$ 1 mil nessa lista de moedas pode virar até 1 milhão de reais nos próximos 14 meses (considerando outros aportes ao longo do período). E o especialista da Empiricus vai dizer exatamente onde encontrá-las, como comprar e quando vender para os integrantes do Clube.

Claro que retornos passados não garantem retornos futuros, e o investimento em ativos digitais contém riscos. Contudo, é impossível negar o potencial de retorno que criptoativos são capazes de entregar para o investidor — ainda mais quando são ativos de projetos altamente promissores. Para ter a chance de entrar no Clube dos CriptoMilionários e acessar a lista de recomendações de Valter Rebelo, basta clicar no botão abaixo e deixar seu contato. Mais informações serão enviadas para você gratuitamente.

