Alta internacional do preço do ouro eleva a 4,79% inflação do Dia dos Namorados

Preço das joias, que são uma escolha popular entre os casais, teve um aumento de 33,66% em um ano

EVANDRO LEAL/AGÊNCIA FREE LANCER/ESTADÃO CONTEÚDO Preço do ouro subiu 50% no Brasil, alcançando R$ 600 por grama



A inflação dos presentes para o Dia dos Namorados deste ano deve ser impactada pelo aumento significativo no preço do ouro, que subiu 50% no Brasil, alcançando R$ 600 por grama. De acordo com a FecomercioSP, essa elevação fez com que a inflação da cesta de 30 produtos para a data chegasse a 4,79%, um aumento considerável em comparação aos 1,92% registrados no ano anterior. O preço das joias, que são uma escolha popular entre os casais, teve um aumento de 33,66% em um ano. Esse crescimento é atribuído à alta do ouro no mercado internacional, que tem sido afetada por incertezas econômicas e tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos. Apesar desse cenário desafiador, a FecomercioSP prevê um crescimento de 4,8% nas vendas em relação ao ano passado.

Embora a inflação dos presentes para o Dia dos Namorados esteja acima da registrada em 2024, ela permanece abaixo da inflação média do Brasil, que atingiu 5,4% nos últimos 12 meses. Além do ouro, outros itens como perfumes e produtos de cuidados pessoais também apresentaram aumentos significativos, refletindo a variação do dólar e suas consequências nos preços. Com a proximidade da data, muitos casais podem optar por alternativas mais acessíveis, considerando o impacto do aumento dos preços.

