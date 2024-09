Americanas encerra operações da carteira digital Ame e foca em novo programa de fidelidade

Serviços relacionados a conta de pagamento, credenciadora e a participação indireta no sistema Pix não estarão mais disponíveis

GESIVAL NOGUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Americanas está em recuperação judicial



A Americanas anunciou o fim das operações da sua carteira digital, Ame. A partir de agora, os serviços relacionados a conta de pagamento, credenciadora e a participação indireta no sistema Pix não estarão mais disponíveis. A empresa decidiu transferir parte da equipe e as atividades da Ame Digital para a Americanas, que agora irá focar em um novo programa de fidelidade e na oferta de produtos em colaboração com instituições financeiras e seguradoras. Atualmente em recuperação judicial, a Americanas contratou a consultoria Centria Capital Partners para auxiliar na busca por potenciais compradores do CNPJ da Ame Digital. Isso inclui a licença de instituição de pagamento e outros ativos que fazem parte do portfólio da empresa. A medida é parte de uma estratégia mais ampla para reestruturar suas operações e melhorar sua situação financeira. Além disso, a companhia está considerando a venda de ativos menores que não são estratégicos para o seu negócio principal. Entre esses ativos, estão as marcas Shoptime e Submarino, que podem ser colocadas à venda como parte do processo de recuperação. A Americanas busca, assim, otimizar sua estrutura e focar em áreas que possam trazer maior retorno.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA