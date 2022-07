Analisamos o novo motor Volvo T8 híbrido: seu dia ficará mais elétrico

A novidade da montadora sueca está equipada no XC60 Recharge 2022, com destaque para sua autonomia elétrica

Em sintonia com as mudanças do mundo automotivo, a Volvo, fabricante reconhecida mundialmente pela segurança de seus veículos, inovou sua linha mais uma vez, trazendo o motor T8 Recharge Plug-In Hybrid, um espetacular propulsor híbrido que possui autonomia elétrica de 78 km. As ações da marca surgiram devido à preocupação com a redução de poluentes por veículos movidos apenas a combustão, com intuito de diminuir a emissão de gases na atmosfera. Com isso, os carros ganham maior autonomia no modo 100% elétrico, permitindo que os motoristas rodem mais tempo no seu dia a dia.

Sem emissão de poluentes

Além disso, o XC60 Recharge, por exemplo, vem equipado com o Advance Air Cleaner, um sistema pioneiro de qualidade do ar que evita até 95% das partículas perigosas PM 2,5 entrarem na cabine. A tecnologia ajuda o condutor e os passageiros a respirarem um ar ainda mais limpo enquanto estiverem a bordo do veículo. O novo motor T8 Recharge da Volvo traz a promessa de poder rodar pela cidade e fazer coisas do dia a dia, como ir e voltar do trabalho, da academia ou do supermercado sem precisar de uma nova recarga elétrica. Com a atualização de motorização, a marca sueca traz o conceito de praticidade para a rotina, sem perder o luxo e elegância na hora de dirigir. Afinal, ter um Volvo sempre será símbolo de segurança, potência e conforto para seus proprietários.

T8 Recharge Plug-In Hybrid: alto desempenho, baixo consumo

Diferentemente da versão anterior, que trazia uma autonomia elétrica de 43 km, o motor T8 Recharge Plug-in Hybrid está com quase o dobro de autonomia no modo elétrico, trazendo 78 km sem precisar de uma nova recarga. Para você ter ideia, o XC60 Recharge com o novo motor, apesar da potência e peso do veículo, traz um excelente consumo até no modo combustão, chegando aos 26,7 km/l na cidade e 24,3 km/l na estrada.

Os testes de consumo são realizados através do padrão WLTP (Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure), um procedimento mundial harmonizado para teste de veículos, definido pela Comissão Econômica das Nações Unidas. Combinados, os motores ganham 14% a mais de potência, passando de 407 hp para 462 hp, e um torque de 709 nm. Com mais pessoas dirigindo no modo puramente elétrico, a Volvo Cars estima uma redução de 50% na emissão de CO2 na atmosfera.

Com tanta potência no motor, um 2.0 turbo, é possível chegar de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos. O sistema One Pedal Drive funciona através do pedal do acelerador e, conforme o condutor reduz a pressão da aceleração, o veículo inicia a frenagem automática e gera ainda mais carga de energia para a bateria. Era tudo que a gente queria, né?

XC60 Recharge: um SUV híbrido que é símbolo de segurança

Como já era de se esperar, tratando-se de Volvo, a segurança vem sempre em primeiro lugar, e no XC60 Recharge não seria diferente. O consagrado SUV da marca sueca possui um sistema de segurança completo, que, além dos itens mais conhecidos, como airbag, sensor de estacionamento e câmera de ré — que, diferentemente dos demais, traz visão 360º —, possui também um sistema de ponto cego, que auxilia o condutor durante as viagens, avisando no retrovisor a aproximação de um veículo pelas laterais do carro.

Nada de desviar os olhos da via: acompanhe a velocidade do veículo e também sua rota através do para-brisa, com o sistema Head Up Display, que traz essas e outras informações com visão por cima do volante. Além disso, conta com o sistema BLIS (Blind Spot Information System), que o auxilia a mudar de faixa. Em caso de risco de colisão com outros veículos na faixa ao lado, o BLIS pode corrigir sutilmente a direção para te ajudar a manter o veículo e todos os seus ocupantes no lugar certo.

O sistema inteligente de segurança do Volvo XC60 também traz assistência de frenagem em casos de aproximação de obstáculos, pedestres ou outros veículos e é acionado automaticamente em caso de falha de reação do condutor, como uma frenagem tardia que poderia ocasionar uma colisão. Isso também funciona em casos de travessia de vias, evitando colisões dianteiras com veículos vindos da direção contrária.

Como segurança é marca registrada da Volvo, não para por aí

Quando vamos ao supermercado ou ao shopping, é muito comum pararmos o carro com a frente para dentro da vaga. Muitas vezes, outras pessoas estacionam veículos ao lado, o que acaba atrapalhando a visão na hora de sair. Pensando nisso, a Volvo equipou no XC60 Recharge o Cross Traffic Alert, que, com frenagem automática, auxilia o condutor a sair de vagas com visão limitada. O sistema consegue detectar os veículos e pedestres que passam atrás e, se for necessário, pode ser aplicada a frenagem automaticamente, de forma sutil e sem trancos.

Conectividade também é destaque por aqui.

Se você já estava convencido que a linha de veículos Volvo com o motor T8 Recharge é incrível, vai ficar de boca aberta com o padrão de conectividade e facilidades que a marca traz para seus carros. Vamos começar por algo simples: carregamento de celular sem fio. Estamos acostumados a carregar o celular no veículo durante a viagem, e muitas vezes utilizamos aquele clássico adaptador no cinzeiro, com cabo conectado na saída do celular, não é? Desfrute do carregamento rápido sem fios de maneira simples e descomplicada, com dispositivos compatíveis no espaço de armazenamento, dedicado exclusivamente para guardar o seu smartphone.

Pensando em mais comodidades para o condutor, a marca traz conectividade diretamente com o Google, podendo conectar seus dispositivos favoritos e executar diversas tarefas, de forma totalmente integrada no decorrer do dia. Praticidade que chama, né?

A melhor navegação do segmento

Com o Google Maps totalmente integrado no automóvel, junto com o controle por voz disponibilizado pelo Google Assistant, você terá as informações de trânsito em tempo real e as rotas alternativas automaticamente, facilidades que permitem chegar ao seu destino com menos complicações. Com o Google Assistant no seu Volvo, você poderá obter direções, desfrutar do entretenimento, manter-se em contato com os amigos e familiares, regular a temperatura a bordo, tudo sem tirar as mãos do volante. Basta dizer: “Hey Google” para começar.

Ainda com o comando de voz, é possível acessar seus aplicativos de música favoritos da Play Store diretamente do cockpit, sem tirar as mãos do volante. Não é à toa que a Volvo segue como símbolo de segurança e tecnologia. Conectando e inovando a cada ano que passa, os veículos da marca estão cada vez mais completos e integrados ao nosso dia a dia, graças a IoT (sigla em inglês para Internet das Coisas), um conceito que visa conectar e integrar os aparelhos domésticos ao celular ou veículo, algo que já é possível nos carros da montadora.

