Volvo Car Brasil lança o Jakob, novo assistente virtual que tira dúvidas, traça rotas e agenda revisão

Ferramenta, exclusiva para clientes brasileiros, está treinada para responder sobre o novo XC40 Recharge Pure Electric, que está em pré-venda, e o C40, modelo elétrico que desembarca no país no início de 2022

Divulgação/Volvo O novo assistente virtual da Volvo é capaz até de agendar revisão



Pensando em facilitar a vida de seus consumidores, a Volvo Car Brasil criou o Jakob, um assistente virtual personificado e cada vez mais inteligente – artificialmente, claro –, que vem para melhorar ainda mais a experiência, fornecer serviços e soluções, além de facilitar e agilizar o atendimento. “A Volvo Cars é uma marca que pensa nas pessoas em primeiro lugar. Estamos sempre preocupados em otimizar a experiência do consumidor. E uma coisa muito importante para isso é um atendimento com informações rápidas e fáceis de se obter. Por isso a criação de um chatbot que entende aquilo que você escreve em vez de um recurso limitado por menus e opções”, explica Robson Gomes, diretor de Consumer Enterprise Digital. O nome do assistente é uma homenagem ao primeiro carro desenvolvido pela Volvo, em 1927: o ÖV 4, popularmente conhecido como Jakob. Desde o seu recente lançamento, já foram realizadas mais de 13 mil solicitações de 68 diferentes cidades. Cerca de 700 consumidores finais interagiram com ele.

Jakob já está “treinado” para traçar rotas, agendar vistorias e responder dúvidas sobre o novo XC40 Recharge Pure Electric, que está em pré-venda no Brasil e chega ao país no segundo semestre, e o C40, novo modelo elétrico da marca que desembarcará aqui no início de 2022. Além disso, o consumidor terá acesso a curiosidades sobre a história da Volvo, como a criação do cinto de segurança de três pontas, a catálogos digitais dos produtos, ao Family Bond, ao novo e-commerce, ao Volvo Lovers, ao Volvo Selekt, entre outros produtos e novidades ofertados pela empresa sueca. Apesar de ser algo simples para quem está do outro lado da tela, essa funcionalidade requer constante revisão e trabalho da equipe de desenvolvimento. “Afinal, ninguém quer ter a temida mensagem: ‘Desculpe, mas não consegui compreender'”, comentou Robson. “Encontrar a solução dentro da companhia é menos complexo do que imaginar as infinitas opções de interação do consumidor final. Por isso, toda interação nos traz inovação e auxilia na implementação de novos recursos”, acrescentou Eduardo Rossatto, analista de Consumer Enterprise Digital. O assistente, exclusivo para os clientes do Brasil, pode ser acessado diretamente no site da Volvo Car Brasil ou pelo WhatsApp (11-976880513).

Volvo On Call

Dentre as diversas funcionalidades do Jakob está a renovação do serviço Volvo On Call, aplicativo que apresenta funcionalidades como partida remota, controle de temperatura, localizador do veículo, verificação de consumo de combustível, quilometragem e até mesmo diário de viagens. O serviço conta também com assistência e concierge disponíveis 24 horas por dia em todo o território nacional. Para isso, basta acessar o botão no interior do veículo e entrar em contato com a Central de Atendimento, que enviará o que for necessário até o local onde se encontra o veículo. “Ter um atendimento com informações rápidas, fáceis e sem muita burocracia é hoje um dos pilares para uma boa experiência do consumidor. Criar o Jakob foi mais uma solução que a Volvo Car Brasil encontrou para facilitar a vida dos nossos clientes”, conclui Eduardo.

Sobre a Volvo Cars

A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e o economista Assar Gabrielsson, na cidade sueca de Gotemburgo. Desde a sua fundação, coloca as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal. Em 2020, a Volvo Car Brasil fechou o ano na segunda posição do segmento premium, com 17,6% de participação no mercado. A marca é líder isolada entre os eletrificados plug-in, com mais de 3.200 unidades comercializadas no ano, o que representa 63% das vendas no país. Segue ocupando o primeiro lugar entre os SUVs premium. O XC60 é o veículo híbrido brasileiro que menos desvaloriza em um ano dentre todos os modelos comercializados por aqui, segundo pesquisa da Auto Informe.