Análise do limite de dedução com despesas de educação no Imposto de Renda 2026

Visão técnica sobre o teto de abatimento fiscal, despesas elegíveis e o impacto do modelo completo de declaração para o ano-calendário de 2025

J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dedução de educação possui um teto pré-estabelecido pelo Fisco



A declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) permite que contribuintes que optam pelo modelo completo utilizem despesas específicas para reduzir a base de cálculo do imposto devido. Entre as deduções mais relevantes estão os gastos com educação, que possuem regras rígidas de elegibilidade e um teto financeiro pré-estabelecido pela Receita Federal. Compreender a mecânica desse benefício é essencial para o planejamento tributário das famílias brasileiras, especialmente em um cenário de custos educacionais crescentes.

O conceito e mecânica da dedução educacional

A dedução de despesas com educação funciona como um incentivo fiscal destinado a reduzir a carga tributária sobre os investimentos no ensino regular. Para usufruir deste benefício, o contribuinte deve, obrigatoriamente, optar pelo regime de Deduções Legais (Modelo Completo) no momento do envio da declaração. No modelo simplificado, aplica-se um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, o que substitui qualquer dedução específica, incluindo saúde e educação.

O cálculo da dedução não é realizado sobre o valor total pago às instituições de ensino, mas sim limitado a um teto individual. Isso significa que, independentemente de o contribuinte gastar valores superiores ao limite estabelecido, o abatimento na base de cálculo do imposto restringir-se-á ao valor máximo fixado pela legislação vigente. É fundamental diferenciar o valor declarado (o total pago, que deve ser informado integralmente para fins de cruzamento de dados) do valor deduzido (o montante que efetivamente reduz o imposto).

As despesas podem ser referentes à educação do próprio contribuinte, de seus dependentes incluídos na declaração ou de alimentandos (em casos de pagamento de pensão alimentícia judicial ou por escritura pública que preveja custos educacionais).

Fatores de influência e elegibilidade

Para determinar qual o limite de dedução com despesas de educação no imposto de renda 2026 e sua aplicabilidade, é necessário analisar o enquadramento da despesa segundo a Lei nº 9.250/1995 e as instruções normativas da Receita Federal. Nem todo gasto educacional é passível de abatimento.

Os critérios de elegibilidade dividem-se em categorias aceitas e rejeitadas pelo fisco:

Despesas Dedutíveis (Ensino Regular):

Educação Infantil (creches e pré-escolas).

Ensino Fundamental e Médio.

Educação Superior (Graduação e Pós-graduação, incluindo mestrado, doutorado e especialização).

Ensino Técnico e Tecnológico.

Despesas Não Dedutíveis:

Cursos de idiomas, música, dança ou esportes (exceto se integrarem a grade curricular da escola regular).

Cursos preparatórios para vestibulares ou concursos (cursinhos).

Material escolar, transporte e alimentação.

Aquisição de tablets, computadores ou uniformes.

A legislação tributária brasileira não prevê indexação automática desse limite pela inflação. Portanto, o valor do teto pode permanecer congelado por longos períodos, resultando em uma defasagem em relação aos custos reais da educação privada no Brasil.

Cenário atual e valores para o exercício 2026

Ao analisar o cenário fiscal para o exercício de 2026 (referente ao ano-calendário 2025), o contribuinte deve atentar-se ao valor estipulado pela legislação. Historicamente, e mantido nas últimas atualizações até o fechamento deste ciclo de análise, o limite individual anual para dedução de despesas com instrução é de R$ 3.561,50 por beneficiário (contribuinte, dependente ou alimentando).

Embora tenha havido atualizações na tabela progressiva do Imposto de Renda (como as promovidas pela Lei 14.663/2023, que alterou as faixas de isenção), o teto específico para gastos educacionais não sofreu reajuste proporcional nos últimos anos.

Pontos críticos para o planejamento de 2026:

Limite Global vs. Individual: O limite de R$ 3.561,50 aplica-se por pessoa . Se um contribuinte possui dois filhos em escola particular, ele poderá deduzir até R$ 7.123,00 (sendo R$ 3.561,50 para cada um), desde que comprove as despesas.

Excedente: Todo valor pago acima desse teto deve ser declarado na ficha de “Pagamentos Efetuados” para justificar a variação patrimonial e o fluxo de caixa, mas não gerará restituição adicional nem reduzirá o imposto a pagar além do limite.

Pensão Alimentícia: No caso de alimentandos, se a decisão judicial determinar o pagamento da escola, o valor pode ser deduzido como despesa de instrução (respeitando o limite) ou como pensão alimentícia (neste caso, sem limite de valor, mas seguindo regras específicas de lançamento).

Perguntas frequentes

Abaixo, esclarecemos as dúvidas mais comuns sobre a dedução de educação no IR.

Cursos no exterior podem ser deduzidos?

Sim. Pagamentos a instituições de ensino no exterior são dedutíveis, desde que se enquadrem nas categorias de ensino regular (médio, superior, pós-graduação) e sejam devidamente comprovados com documentação traduzida, se exigido pela Receita. O limite de valor permanece o mesmo.

Posso deduzir o valor da matrícula?

Sim. A matrícula e as mensalidades são consideradas despesas com instrução. Taxas extras para material didático ou uso da biblioteca cobradas à parte geralmente não são dedutíveis.

Se eu gastar menos que o limite, posso usar a diferença para outro dependente?

Não. O limite é individual e intransferível. Se a despesa com um dependente foi de R$ 2.000,00, a dedução será de apenas R$ 2.000,00. A “sobra” do limite não pode ser transferida para outro dependente que gastou R$ 5.000,00.

O material escolar entra na dedução?

Não. Gastos com livros, apostilas (mesmo que da própria escola), uniformes e transporte escolar não são dedutíveis.

A compreensão exata de qual o limite de dedução com despesas de educação no imposto de renda 2026 permite ao contribuinte avaliar com precisão se vale a pena optar pelo modelo completo de tributação. Embora o teto de R$ 3.561,50 esteja defasado em relação à inflação acumulada do setor de serviços educacionais, ele ainda representa uma ferramenta importante de recuperação fiscal para famílias com múltiplos dependentes no ensino privado. Recomenda-se sempre a organização antecipada dos recibos e a consulta à legislação vigente no momento da entrega, visto que normas tributárias podem sofrer alterações.

Disclaimer: As informações contidas neste artigo têm caráter informativo e baseiam-se na legislação vigente até a data da publicação. Regras tributárias estão sujeitas a alterações legislativas. Recomenda-se a consulta a um contador ou profissional tributarista qualificado para análise de casos específicos.