Analista revela como qualquer brasileiro pode se tornar ‘sócio’ de Warren Buffett; entenda

Nos últimos 58 anos, a carteira de Buffett rendeu em média 19,98%, e você pode ter acesso indireto a ela comprando uma única ação

Alex Wong/Getty Images/AFP Riqueza de Buffet vem de uma estratégia de investimentos que ele aplica há pelo menos 50 anos, chamada buy and hold



Warren Buffett é um dos nomes mais conhecidos entre os investidores quando o assunto são ações. E não poderia ser diferente já que, ao longo das últimas décadas, este senhor de 93 anos acumulou uma fortuna bilionária e encerrou 2023 como a 7ª pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes. Além disso, o Oráculo de Omaha, como é conhecido, mantém um track record que supera até mesmo o maior índice da bolsa americana, o S&P 500. Para se ter uma ideia, entre 1965 e junho de 2023, o índice subiu 24.700%, somando dividendos e valorização. No mesmo período, o portfólio de Buffett rendeu 3.780.000%.

Ou seja, estamos falando de uma valorização 153 vezes maior do que o S&P 500 e um retorno médio de 19,8% ao ano, durante 58 anos. Por isso, Warren Buffett é considerado um dos maiores investidores do mundo e é referência para boa parte do mercado quando o assunto é montar uma carteira de ações. Mas enquanto muitos investidores tentam replicar a carteira do Oráculo de Omaha, Enzo Pacheco, analista de ações internacionais da Empiricus Research, revela como ter ‘acesso ao portfólio completo de Buffett’ em poucos cliques.

Como qualquer pessoa pode investir indiretamente na carteira de Warren Buffett?

Diferente de outros bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates e Bernard Arnault, Buffett não é dono de uma grande empresa de tecnologia ou marcas de luxo. A sua riqueza vem de uma estratégia de investimentos que ele aplica há pelo menos 50 anos, chamada buy and hold. Traduzindo para o nosso idioma, significa comprar e segurar. Mas não é qualquer ativo que tem espaço na carteira de Warren Buffett. O investidor também é adepto da filosofia de value investing. Isso quer dizer que ele prioriza:

Empresas maduras; Boas pagadoras de dividendos; e Que fazem parte de mercados perenes.

Não é à toa que ações de grandes empresas como American Express e Coca Cola estão no seu portfólio há mais de 30 anos. Assim, diante do atual cenário econômico, Enzo Pacheco aponta que estamos diante de uma “oportunidade para se juntar ao maior investidor de todos os tempos”. E na visão do analista, a melhor maneira de fazer isto é investindo nas ações da Berkshire Hathaway (BERK34).

Avaliada em US$ 700 bilhões, a companhia é uma das maiores holdings financeiras do mundo e dona de 71 marcas com capital fechado. Isto é, sem ações listadas em bolsa. Além disso, a Berkshire gerencia uma carteira composta por 49 papéis dos mais variados setores: tecnologia, finanças, seguros, bens de consumo, energia, saúde, indústria, entre outros. Ou seja, ao comprar ações da holding, você está replicando de forma indireta toda a carteira do Warren Buffett.

Enzo explica que, embora o cenário macroeconômico americano tenha apresentado melhoras no fim de 2023, com desaceleração da inflação e também da atividade econômica, ainda há chances de uma recessão nos EUA em 2024. Assim, o investidor que deseja incluir ou que já tem ações internacionais no portfólio, deve estar atento aos dados econômicos e aos próximos passos do Fed.

Por isso, o analista acredita que incluir as ações da Berkshire Hathaway na carteira é uma boa pedida para este momento. “Você está apostando em um player altamente diversificado da economia americana”, aponta Enzo. Além disso, ele destaca que a companhia está negociando a preços bem abaixo do mercado. Em outras palavras, o valor da ação no momento está abaixo do que seria considerado justo pelo analista. Por esse motivo, as ações da Berkshire (BERK34) fazem parte da carteira de BDRs para investir em janeiro.

GRATUITO: confira a carteira completa de BDRs para comprar agora

Embora a holding controlada por Warren Buffett tenha apresentado um desempenho acima da média ao longo das últimas 5 décadas, Enzo Pacheco lembra que ainda se trata de um ativo de risco. Na visão do analista, um dos principais riscos do ativo é o planejamento sucessório da companhia. Ou seja, como ficará a gestão da holding quando Warren Buffett não estiver mais presente? Vale lembrar que, em 2023, a Berkshire Hathaway perdeu o seu vice-presidente, Charlie Munger.

Por isso, pensando em uma carteira diversificada, o analista selecionou outras 4 ações internacionais para compor a carteira de BDRs. São ativos de diferentes setores, mas com potencial para entregar bons resultados durante o mês de janeiro. E você pode conhecer a carteira completa de graça, pois a Empiricus Research está liberando o acesso ao relatório com todas as indicações como cortesia.

É importante que você saiba que todas as ações recomendadas pelo analista são negociadas em forma de BDRs na bolsa brasileira. Isso significa que você pode comprá-las no Brasil e em reais. Para liberar o seu acesso, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções:

GRATUITO: BERK34 E MAIS 4 AÇÕES INTERNACIONAIS PARA INVESTIR AGORA