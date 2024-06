Anatel lança ferramenta para comparar ofertas de operadoras de celular, internet e TVs por assinatura

Uma das vantagens da ferramenta é a possibilidade de filtrar as ofertas por nome de promoção, empresa, preço, modalidade de pagamento e fidelização

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) lançou uma nova ferramenta chamada Anatel Busca Ofertas, que permite que os consumidores comparem os preços cobrados por diferentes operadoras de telecomunicações em sua região. Os usuários podem encontrar ofertas de telefonia móvel ou fixa, internet banda larga, TV por assinatura e combos, facilitando a escolha do melhor plano para suas necessidades. Uma das vantagens da ferramenta é a possibilidade de filtrar as ofertas por nome de promoção, empresa, preço, modalidade de pagamento e fidelização. Dessa forma, os consumidores podem encontrar as opções que mais se adequam ao seu perfil e orçamento. Vale ressaltar que a Anatel Busca Ofertas não coleta dados pessoais, recebe reclamações ou realiza negociações e contratações, garantindo a segurança e privacidade dos usuários.

Para utilizar a Anatel Busca Ofertas, basta acessar o link disponibilizado e escolher a categoria de serviço desejada. Cada oferta listada na plataforma possui um botão “Ver Detalhes”, que fornece mais informações sobre o plano, e um botão “Ir para o Site”, que redireciona o usuário para o site da operadora selecionada. Com essa ferramenta, os consumidores podem tomar decisões mais informadas e encontrar as melhores ofertas do mercado de telecomunicações.

