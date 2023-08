Aneel mantém bandeira tarifária verde para setembro

Contas de luz estão sem cobrança extra desde abril de 2022

Aneel mantém bandeira tarifária verde da conta de luz em setembro



A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) vai manter a bandeira verde em setembro para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com isso, as contas de luz estão sem cobrança extra desde abril de 2022. Na época, segundo a Aneel, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento. Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovado em junho de 2022 pela Aneel. Segundo a agência, os aumentos refletiram a inflação e o maior custo das usinas termelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Na última terça-feira, 22, a Aneel aprovou uma consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. De acordo com o órgão, os motivos para a redução são reservatórios cheios, expansão de energia eólica e solar e queda no preço internacional dos combustíveis fósseis.

*Com informações da Agência Brasil.