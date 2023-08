Mauro Cid volta a prestar depoimento na sede da Polícia Federal

Militar foi intimado a depor no âmbito do inquérito que investiga o hacker Walter Delgatti Neto por suposta invasão aos sistemas do Poder Judiciário

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tenente-coronel Mauro Cid durante depoimento a CPMI do 8 de Janeiro



O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a prestar depoimento nesta sexta-feira, 25, na sede da PF (Polícia Federal), em Brasília. Ele foi intimado a depor no âmbito do inquérito que investiga o hacker Walter Delgatti Neto por suposta invasão aos sistemas do Poder Judiciário. O militar chegou à Superintendência da PF às 14 horas e saiu às 20h15. Segundo o advogado Cezar Bitencourt, o depoimento de Cid durou duas horas. A demora na sede da corporação, segundo Bitencourt, seria um problema técnico detectado no sistema de informática da PF, que o impediu de ter acesso aos autos. Questionado sobre o teor do depoimento de Cid, o advogado não deu detalhes. “Ele falou sobre os fatos”, frisou. Em relação ao caso do ataque hacker ao sistema da Justiça, há suspeitas de que o militar tenha presenciado uma conversa de Delgatti com o ex-presidente no Palácio da Alvorada, em agosto de 2022. Preso desde o início de agosto no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, Delgatti relatou esse episódio à PF.

*Com informações da repórter Iasmin Costa.