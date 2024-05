Após 3 de junho, algumas criptomoedas poderão transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões; saiba quais e como investir

Especialista vai ao maior evento cripto do mundo para encontrar os projetos mais promissores da atualidade e recomendar aos investidores

wirestock/Freepik Enquanto alguns investidores se limitam a apenas aqueles criptoativos já consolidados, outros se permitem investir em projetos embrionários



A partir de 3 de junho, investidores do mercado de criptoativos terão a oportunidade de transformar um investimento de R$ 5 mil em até R$ 2 milhões. Esse é um alerta emitido por Valter Rebelo, especialista em criptomoedas da maior casa de análise financeira independente do país, a Empiricus. Entre os dias 29 e 31 de maio, Rebelo embarcará para Austin, no Texas, com o objetivo de participar do maior evento do mercado cripto do mundo, o Consensus Festival. Trata-se de um congresso que reúne mais de 500 palestrantes e aborda temas diversos como blockchains, NFTs, DeFis, Web 3.0, metaverso e regulações.

O objetivo do especialista é participar deste evento e descobrir quais são os criptoativos com o maior potencial de valorização da atualidade. Projetos que possam ser capazes de fazer um investimento de R$ 5 mil se transformar em até R$ 2 milhões. “Eu estou embarcando para o maior evento do mercado cripto no mundo para revelar o nome dos projetos que podem multiplicar por 400 vezes. Eu vou ser o seu ‘infiltrado’ e te mostrar tudo”, afirma Rebelo.

A ideia é que, assim que retornar para o Brasil, o especialista reúna seu time e revele, para todos os investidores interessados, as criptomoedas com maior potencial de multiplicação de capital da atualidade. O evento-revelação de Rebelo está marcado para o dia 3 de junho, às 19h, e será transmitido de forma 100% online e gratuita. Para participar, basta reservar uma vaga no link abaixo:

TRANSMISSÃO GRATUITA: SAIBA COMO ACESSAR AS CRIPTOMOEDAS QUE PODEM TRANSFORMAR R$ 5 MIL EM ATÉ R$ 2 MILHÕES

Não é Bitcoin: as criptomoedas que podem render até R$ 2 milhões são as alphacoins

Embora transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões seja uma meta ousada, Rebelo está convicto de que se trata de uma meta alcançável. Isso porque o objetivo dele ao participar deste evento não é recomendar criptomoedas gigantes, como Bitcoin ou Ethereum… Veja bem, embora essas sejam criptomoedas consolidadas, respeitadas no mercado e que já tiveram valorizações estrondosas no passado, não são elas as com o maior potencial de fazer você multiplicar o seu patrimônio em até 400 vezes agora.

Para o especialista, esse potencial está com as alphacoins. Ou seja, criptomoedas pequenas, pouco conhecidas, mas que podem superar e muito a valorização de grandes projetos do mercado cripto no médio a longo prazo, como o Bitcoin, por exemplo. Isso já aconteceu no passado. Em janeiro de 2021*, a equipe de análise de criptoativos da Empiricus recomendou um projeto chamado Axie Infinity (AXS), quando ainda era um projeto embrionário e pouco conhecido. Eu mesma avisei sobre isso na época:

E sabe o que aconteceu pouco tempo depois? Em 10 meses, a criptomoeda teve um salto e valorizou mais de 24.000%. Nessa oportunidade, bastaria um investimento de R$ 4.500 para poder se tornar um milionário, como eu alertei nesse outro exemplo:

É claro que lucros passados não são garantia de retornos futuros e não dá para dizer que as novas recomendações de Rebelo terão o mesmo resultado que a AXS teve. Apenas estou te contando tudo isso para que você compreenda todo o potencial de investir em criptomoedas que ainda estão fora do radar da maioria. Enquanto alguns investidores se limitam a ter na carteira apenas aqueles criptoativos já consolidados, como Bitcoin e Ethereum, outros se permitem investir uma pequena parcela de seu patrimônio em projetos embrionários e, com isso, até mudam de vida financeira.

Evento online e gratuito vai revelar criptomoedas com potencial de multiplicação de até 400 vezes; participe

Se tudo o que eu te mostrei acima fez sentido para você, sugiro que reserve a sua vaga na transmissão online e gratuita que Valter Rebelo fará no dia 3 de junho, às 19h. Nesta data, você poderá ter acesso a alguns projetos capazes de fazer um investimento de R$ 5 mil se tornar até R$ 2 milhões. E pode ficar despreocupado, pois a participação nesta transmissão é realmente 100% gratuita. Você não vai precisar pagar nada — e nem se comprometer de nenhuma forma com a casa de análise – para poder assistir à transmissão completa. Portanto, sugiro que você se cadastre e garanta a sua vaga para poder acessar as criptomoedas que Valter Rebelo irá recomendar aos investidores interessados após participar do maior evento cripto do mundo.

