Empiricus lança parceria com ‘Ogro de Wall Street’ – meta é buscar ganhos médios de R$ 2 mil por dia na bolsa; entenda

No dia 27 de maio, a casa de análise irá revelar mais detalhes da estratégia usada pelo trader profissional André Machado; veja como ser avisado

Freepik Estratégia já teve sua eficiência comprovada através dos ganhos obtidos por vários investidore



O que você faria caso pudesse buscar ganhos médios de R$ 2 mil por dia em 2024? Investiria em um novo negócio, compraria um carro depois de um tempo poupando, faria a viagem dos sonhos? Bom, seja qual for o destino dessa renda extra, se você é um dos brasileiros que gostaria de acessar uma estratégia que possibilite buscar lucros como esse, eu tenho uma boa notícia para você. Recentemente, a principal casa de análise financeira independente do Brasil, a Empiricus Research, decidiu lançar junto ao trader profissional André Machado o Ogro Trade System.

O objetivo da casa de análise e do trader profissional é ensinar como qualquer brasileiro pode buscar ganhos todos os dias de até R$ 2 mil por dia, em média, na Bolsa de Valores. E como eles pretendem fazer isso? Calma, eu te explico.

Reduzir perdas e maximizar os ganhos: conheça a estratégia do ‘Ogro de Wall Street’

A empreitada da casa de análise e do trader pode parecer difícil à primeira vista, mas é mais simples do que se imagina. Durante os seus 22 anos de experiência na bolsa, Machado, também conhecido como “Ogro de Wall Street”, já ajudou mais de 10 mil mentorados a ganharem dinheiro no day trade operando contratos de índice e minidólar. A estratégia do trader consiste em fazer operações rápidas no mercado financeiro, aproveitando as oscilações de curto prazo da Bolsa de Valores. Ou seja, entrar e sair na hora certa de cada operação para poder obter o máximo de lucro possível.

Uma das prioridades do trader quando ensina a técnica aos seus alunos é começar aos poucos. Assim, eles podem não perder dinheiro e começam a ganhar confiança no método. Só nos últimos meses, a sala de operações do Ogro obteve uma média de 70% de acertos nas operações. Não à toa, a meta do trader agora é ensinar como qualquer brasileiro pode buscar, por meio de um plano prático, ganhos médios de R$ 2 mil por dia em 2024. E o melhor: começando com relativamente pouco dinheiro.

O trader profissional já conseguiu ajudar outros alunos antes; veja como você também pode lucrar com a estratégia

A estratégia usada pelo Ogro já teve sua eficiência comprovada através dos ganhos obtidos por vários investidores. Dá só uma olhada em alguns depoimentos de alunos do trader:

Como eu disse anteriormente, os alunos do Ogro operam contratos de índice e minidólar. Na prática, cada ponto no dólar e índice valem, respectivamente, 10 reais e 20 centavos de lucro. Para elucidar melhor, vou mostrar o depoimento enviado pelo aluno Cássio. Em um dia ele fez 630 pontos com 3 contratos, ao mesmo tempo que perdeu 135 pontos.

No total, o Cássio ficou com um saldo final de 495 pontos, o que representa quase 300 reais com 3 minicontratos. Mas o ganho dele poderia ter sido de 3 mil reais, caso ele tivesse aportado mais dinheiro e feito 30 minicontratos. E isso é uma coisa importante de se ter em mente. Os ganhos dos investidores também dependem do momento em que cada um está: quanto mais prática e conhecimento ele tiver, maior sua confiança na hora de operar e também de aportar.

Além disso, ganhos passados não refletem necessariamente ganhos futuros, mas exemplos como esses mostram que a estratégia usada pelo Ogro já funcionou outras vezes. Vale lembrar que não se ganha todo dia, as perdas pontuais fazem parte do processo e toda operação envolve risco. Mas é exatamente por isso que o Ogro Trade System existe, para ajudar nesse gerenciamento de risco e potencializar ao máximo as chances de lucro.

Quer saber como buscar ganhos médios de R$ 2 mil por dia?

No dia 27 de maio, a casa de análise revelará mais detalhes do Ogro Trade System e como qualquer interessado pode buscar altos lucros todos os dias já em 2024. Para não perder essa oportunidade e ser avisado no dia do lançamento, basta se cadastrar no botão abaixo. Assim que realizar o cadastro você receberá um email com todas as informações sobre o lançamento. Não se preocupe, pois você não vai gastar um real sequer durante todo esse processo, mas pode ter muito a ganhar com o conhecimento que o trader profissional poderá te ensinar. Então, aproveite!

