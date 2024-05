Renda extra de até R$ 5 mil por semana através do Detran? Entenda a oportunidade

Departamentos estaduais de trânsito são alguns dos órgãos que permitem a compra de carros por até metade do preço, para uso, aluguel ou venda

Divulgação/Detran Muitos carros vão a leilão quando essas pendências com os departamentos estaduais de trânsito não são resolvidas



Apesar da busca por fontes de renda extra ser enorme no Brasil, muitas pessoas deixam passar uma oportunidade que está bem embaixo de seus narizes. Digo isso porque sei que qualquer brasileiro pode ganhar até R$ 5.000 toda semana por meio do Detran usando os conhecimentos certos.

Sem precisar estudar doze horas por dia para passar em um concurso público concorrido ou mesmo mudar de área de atuação. Estou falando de uma renda extra:

Começando do zero;

Sem precisar estudar;

Sem ensino superior;

Trabalhando apenas algumas horas por semana.

Sei que pode parecer bom demais para ser verdade. Por isso, vou esclarecer tudo para você em algumas linhas.

QUERO SABER COMO É POSSÍVEL GANHAR ATÉ R$ 5.000 POR SEMANA

Lerry Granville já comprou centenas de carros com até 70% de desconto usando legislação brasileira; conheça sua história

Lerry Granville é empresário e perito criminal, especializado no ramo de imóveis e automóveis. Nos últimos anos, Granville construiu um negócio muito rentável usando seu conhecimento sobre o mercado de automóveis. Ele identificou uma oportunidade para comprar carros pagando muito menos do que eles valem. Essas “promoções” são oferecidas pelos departamentos estaduais de trânsito (Detrans), mas também por grandes bancos, como Itaú, Bradesco e Santander. Isso ajudou Granville a construir uma empresa de aluguel e venda de veículos. Assim, ele ganha dinheiro dos dois lados:

Alugando um automóvel por uma porcentagem maior em relação ao investimento;

Vendendo o automóvel com lucro.

Mas esse conhecimento também pode ajudar qualquer brasileiro que queira usar essa ferramenta para ganhar até R$ 5.000 por semana nos próximos meses. Nesses 4 vídeos, Granville vai ensinar todas as estratégias que ele usou, nos últimos anos, para comprar mais de 300 carros — com descontos que chegaram a 70%. São carros como essa Range Rover 2013 completa com um desconto gigantesco: de R$ 127 mil por R$ 81 mil.

Agora, nesse minicurso gratuito, Granville quer levar esse conhecimento para mais pessoas.

Conheça a oportunidade do Detran que pode gerar até R$ 5.000 por semana

Vou explicar. Como você deve saber, o Detran é o órgão responsável por monitorar todo o trânsito brasileiro. Por conta disso, muitas vezes o Detran apreende carros por diversos motivos: apreensão em uma blitz por irregularidades, suspensão da CNH etc. Em outras palavras, todos os dias vão para o pátio do Detran centenas, talvez milhares de carros em perfeito estado de conservação, mas que ainda não podem ir às ruas por algumas pendências.

Muitos desses carros vão a leilão quando essas pendências não são resolvidas, onde são comprados por muito menos do que valem. Por outro lado, existe uma demanda gigantesca por carros ao redor de todo o país – demanda puxada para cima, recentemente, pelos motoristas de aplicativo. Sim, caso você não saiba, existem milhares de motoristas de aplicativo que não tem carro próprio, e que precisam — desesperadamente — alugar um veículo.

Muitos desses motoristas não conseguem alugar carros nas principais locadoras, por não terem dinheiro, por terem o nome sujo e por diversos outros motivos. Ou seja, de um lado, há uma oferta gigantesca de carros disponíveis nos pátios do Detran. Por outro lado, há uma demanda gigantesca dos motoristas de aplicativo.

Se você ajudar a suprir essa demanda, pode ganhar dinheiro. E se vender os carros com lucro, pode ganhar ainda mais: até R$ 5 mil por semana.

QUERO SABER COMO É POSSÍVEL GANHAR ATÉ R$ 5.000 POR SEMANA

Veja como aproveitar minicurso gratuito de qualificação

Se você acha que isso é muito complicado, fique tranquilo. Eu garanto que passar em um concurso público é muito mais difícil. E detalhe: aqui, diferente dos concursos, seus ganhos podem ser ilimitados. Tudo depende de quantos carros você coloca na operação. É claro, assim como em um concurso público, você vai precisar de uma certa qualificação para poder participar desse mercado. Mas eu já adianto: não é nada que vai exigir doze horas de estudo por dia.

O perito judicial que descobriu essa oportunidade está liberando um minicurso gratuito de qualificação para participar desse mercado. São quatro aulas introdutórias, com todo o básico do que você precisa saber pra já dar os primeiros passos nesse mercado, rumo aos R$ 5.000 por semana. Essa é uma oportunidade diferenciada — e que, por incrível que pareça, ainda não está sendo aproveitada por muita gente. Essa é sua chance. As inscrições para o minicurso gratuito podem ser feitas através deste link, ou clicando no botão abaixo.

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR DO MINICURSO GRATUITO