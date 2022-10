Receita Federal abre nova consulta a lote residual da restituição do Imposto de Renda

Órgão irá disponibilizar R$ 800 milhões para mais de 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Pagamento será realizado em 31 de outubro na conta bancária informada na declaração ou por chave Pix.



A Receita Federal liberou a consulta para o lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de outubro, nesta segunda-feira, 24. De acordo com o órgão, serão contemplados 471.447 contribuintes, com o valor total do crédito em R$ 800 milhões. O dinheiro é destinado a pessoas que caíram na malha fina, mas conseguiram regularizar a situação com a Receita. O pagamento será realizado em 31 de outubro na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda ou por indicação de chave Pix. Cerca de R$ 270 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, entre eles idosos, pessoas com deficiência física ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. A consulta estará disponível no website e no aplicativo da Receita Federal no ícone “Consultar a Restituição”. A página permite a consulta ou completa da situação da declaração. Caso o valor não seja resgato em um ano, o contribuinte deverá requerer o benefício pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal.