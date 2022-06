Após duas interrupções, ações da Petrobras passam a operar em leve alta

Pausas nas negociações foram realizadas devido a informações de que presidente da empresa renunciou na manhã desta segunda e de que interino foi indicado

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrobras sofre forte pressão do governo por altas nos preços dos combustíveis



As ações da Petrobras, negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), têm passado por um dia de grandes variações nesta segunda, 20: a negociação dos papéis foi interrompida duas vezes durante a manhã, após a renúncia do agora ex-presidente da empresa, José Mauro Coelho. Agora, as ações ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4) operam em leve alta. O comunicado da Petrobras à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) notificando a mudança de comando foi publicado simultaneamente com a abertura do pregão; assim, a B3 suspendeu as negociações, até que os investidores digerissem a informação. As ações puderam ser negociadas a partir de 10h50, e tiveram forte queda na abertura, de 5%; contudo, com a informação de que Fernando Borges foi apontado como presidente interino da empresa, nova pausa foi determinada e durou entre 11h e 11h36, novamente para que a informação pudesse ser contabilizada.

Depois do retorno, as ações passaram a subir. No melhor momento, às 11h56, a PETR3 chegou a 0,85% de alta e estava cotada a R$ 30,35, enquanto a PETR4, no mesmo horário, registrava alta de 0,95% e a cotação era de R$ 27,68; às 13h13, os ganhos eram mais modestos: a PETR3 teve 0,10% de alta (cotada a R$ 29,96) e a PETR4 tinha ganhos de 0,11% (cada papel era avaliado em R$ 27,34).