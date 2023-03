Após fila de duas horas, BC diz que dinheiro esquecido permanecerá ‘à disposição pelo tempo que for necessário’

Órgão informou que Sistema Valores a Receber (SVR) está funcionando normalmente e que o tempo de espera deve diminuir ao longo do dia

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A estimativa é de que 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas tenham R$ 6 bilhões para resgatar



Brasileiros que tentaram solicitar o saque de valores esquecidos enfrentam grandes filas na manhã desta terça-feira, 7. Depois de cerca de duas horas instabilidade no sistema, o Banco Central declarou que a plataforma está “funcionando a plena carga” e que ficará disponível para os usuários pelo tempo que for necessário para que eles façam a retirada do dinheiro esquecido. O órgão reforçou que não há necessidade de agendamento de horário e que a plataforma deve diminuir o tempo de espera ao longo do dia. O Sistema Valores a Receber (SVR) voltou a funcionar por volta das 10h e, cerca de dez minutos depois, haviam mais de 300 mil pessoas na fila. “Como é comum em sistemas que recebem uma enorme quantidade de acessos em curto espaço de tempo, o SVR organiza automaticamente uma fila e informa ao usuário sua posição e previsão de atendimento”, informou a autarquia, complementando que o sistema está ajustando o cálculo do tempo de espera para informar uma estimativa precisa. “O BC tranquiliza os cidadãos de que os recursos permanecerão a sua disposição pelo tempo que for necessário e que todos serão atendidos o mais rapidamente possível, sem necessidade de agendamento de horário certo como na primeira fase, em 2022”, concluiu.

Para resgatar o dinheiro, é necessário acessar a página de consulta do governo. Para acessar, é necessário informar data de nascimento e CPF (pessoas físicas) ou CNPJ e data de abertura do negócio (pessoas jurídicas). Caso existam valores a serem recebidos, o sistema iniciará o processo, encaminhando o usuário para uma nova página. Depois de esperar na fila, é necessário fazer login com uma conta gov.br e ter o selo de segurança nível prata ou ouro. Depois disso, será necessário aceitar os termos de ciência, sendo encaminhado para a tela que informa o montante a receber, bem como a origem dos valores. Por fim, será necessário solicitar a devolução dos valores, informando uma chave Pix para o procedimento.