Após reduzir taxa de juros, presidente do Fed diz que está comprometido em manter a economia americana forte

Jerome Powell comentou que os dados econômicos nos EUA mostram que o nível de atividade no país está ‘sólido’, o que apoia o bom estado do mercado de trabalho

MICHAEL REYNOLDS/EFE/EPA Powell destacou que a inflação baixou notavelmente em direção a 2% nos últimos meses



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, comentou que o banco central dos Estados Unidos continua comprometido nos seus dois mandatos, que são a máxima geração de empregos e estabilidade de preços, em entrevista coletiva. “Estamos comprometidos em manter a economia americana forte”, o que pode ser feito com ajustes da política monetária, afirmou a autoridade. O Fed reduziu a taxa de juros nesta quarta-feira (18) em 0,50 ponto porcentual.

Powell destacou que a “inflação baixou notavelmente em direção a 2%” nos últimos meses. Ele também apontou que as expectativas para os índices de preços de longo prazo “continuam aparentemente bem ancoradas”, acrescentando que o comitê dos dirigentes do Fed adotará suas decisões de política monetária de acordo com os dados “em cada reunião”. O presidente do Fed explicou que os dados econômicos nos EUA mostram que o nível de atividade no país está “sólido”, o que apoia o bom estado do mercado de trabalho.

Powell afirmou que não é necessário ver um aumento de demissões por empresas americanas para que a inflação caia, pois os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) “estão com grande confiança de que a inflação está na direção de 2% ao ano”. Segundo ele, será necessário ter acesso a dados econômicos para que a decisão de política monetária de novembro ser adotada, o que será decidido naquele encontro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira