Após retomar operação, Bolsa de Valores cai mais de 10%

Paduardo/Brazil Photo Press/Estadão Conteúdo As Bolsas na Ásia, na Europa e nos EUA também oscilam após conflitos comerciais envolvendo a Rússia e a Arábia Saudita



A Bolsa de Valores brasileira opera em queda de mais de 10% após retomar as operações — suspensas por volta das 10h32 após acionado o ‘circuit breaker’. Logo após a abertura do mercado, o Ibovespa caiu 10,02% e chegou a 88.178,33 pontos.

Após a reabertura, por volta das 11h, a Bolsa caia 10,03. A Petrobras liderou as perdas e teve desvalorização de mais de 24%.

Enquanto isso, o dólar comercial opera em alta. No inicio da manhã, chegou próximo aos R$ 4,80 e estaria sendo negociado a R$ 5 em casas de câmbio.

As Bolsas na Ásia, na Europa e nos EUA também oscilam após conflitos comerciais envolvendo a Rússia e a Arábia Saudita — que derrubaram a cotação do petróleo em mais de 30%. O avanço acelerado do coronavírus também ajudam a agravar o cenário.