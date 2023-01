Após saída da Americanas, Mercado Livre entra para o time de patrocinadores do ‘BBB 23’

Antiga patrocinadora desistiu após entrar em crise com a identificação de um rombo fiscal bilionário; Rede Globo não se pronunciou sobre o assunto

Reprodução/Instagram @mercadolivre Mercado livre possui valor de mercado de mais de R$ 5o bilhões



Depois da Americanas desistir da patrocinar o Big Brother Brasil 23 por conta de uma crise financeira, o Mercado Livre assumiu o contrato de patrocínio para o reality show da Rede Globo, adquirindo a cota Big. O contrato inclui participação em provas e atividades rotineiras do programa, como festas e ativações pontuais. A empresa informou que mais detalhes sobre o escopo da parceria serão divulgados nos próximos dias. “O Mercado Livre já entra na casa de milhões de brasileiros todos os dias, levando pacotes que carregam necessidades, desejos e até mesmo sonhos. Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de entrar agora também na casa mais vigiada do Brasil, a casa do BBB. Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, levando uma experiência de excelência em e-commerce a todo o Brasil. Será uma grande oportunidade de potencializar as conexões com o público consumidor e empreendedores de todo o país, comunicando benefícios e vantagens de todo nosso ecossistema”, comenta Cesar Hiraoka, diretor de Marketing do Mercado Livre. A Americanas cancelou seu patrocínio após o anúncio de que a corporação contava com um rombo fiscal de R$ 20 bilhões. “Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A TV Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A”, afirmou a empresa em nota. Procurada, a Rede Globo não se pronunciou. Na quinta-feira, 12, a Americanas viu o valor de suas ações despencar mais de 77% no Ibovespa. Os papéis da companhia passaram a valer R$ 2,74. A crise veio após a empresa declarar uma “inconsistência” contábil no balanço da companhia de R$ 20 bilhões.