Arthur Lira vai ao Senado e entrega o texto da reforma tributária para Rodrigo Pacheco

Aprovada na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, a PEC que trata da mudança no sistema de impostos do país precisa agora ser votada entre os senadores

Jonas Pereira/Agência Senado Arthur Lira e Rodrigo Pacheco falaram juntos sobre a votação da reforma tributária no Senado



No final da tarde desta quinta-feira, 3, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), entregou em mãos a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, o texto da reforma tributária. Aprovada antes do recesso parlamentar na Casa Baixa do Congresso, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata do tema precisa agora ser votada entre os senadores. Acompanhado de líderes partidários, Lira fez caminhada simbólica até o Senado para encontrar Pacheco. “É importante para o país, para as duas Casas, para as novas gerações, que tenhamos um sistema simplificado, desburocratizado e com segurança jurídica. Entregamos um texto num clima de muita responsabilidade”, destacou o homem forte da Câmara. “Recebemos esse documento com responsabilidade em relação a esse tema, que é muito aguardado pela sociedade e muito importante como um pilar estrutural da economia brasileira”, reforçou Pacheco. É esperado que o Senado faça mudanças na PEC. Os senadores defendem, por exemplo, que já seja estipulado o teto da alíquota. A reforma, segundo o presidente da Casa, será debatida em audiências públicas.