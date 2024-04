Assembleia de acionistas da Petrobras decide sobre dividendos e novo conselho

Governo busca ampliar sua influência direta sobre a maior estatal brasileira por meio da eleição

A Petrobras realiza nesta quinta-feira (25) uma assembleia de acionistas para eleger um novo conselho de administração e decidir sobre o pagamento de dividendos extraordinários. Essa questão tem sido o foco de uma crise política que quase resultou na queda do presidente da estatal, Jean Paul Prates. O governo busca aumentar sua influência direta sobre a Petrobras por meio da eleição para o conselho. Enquanto isso, a discussão sobre os dividendos tem impacto na visão dos investidores sobre a empresa, abalada recentemente. A expectativa é de que a Petrobras retome sua posição como uma das petroleiras com melhor retorno aos investidores, com a previsão de pagar entre 12% e 13% do valor das ações em 2025. A disputa em torno dos dividendos tem sido motivo de críticas desde a gestão anterior.

Em março, o governo vetou uma proposta da diretoria da empresa para distribuir dividendos extraordinários, alegando que isso poderia prejudicar os investimentos da companhia. No entanto, essa decisão foi revista na semana anterior por determinação do presidente Lula e deve ser votada na assembleia desta quinta-feira. A votação para o conselho também é crucial. Estão em jogo 10 das 11 cadeiras do colegiado, com representantes do governo e investidores privados disputando os assentos. Um deles será ocupada novamente por Rosângela Buzanelli. O governo apresentou uma lista com oito nomes, cinco deles já no colegiado: Prates, o secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti, dois secretários do MME (Ministério de Minas e Energia), Victor Saback e Pietro Mendes, e o advogado Renato Gallupo.

