Dividendos da Petrobras devem render R$ 6 bilhões aos cofres públicos

Total de dividendos extraordinários da petrolífera é de R$ 43,9 bilhões e, com a distribuição de 50% da soma, estima-se que R$ 21,9 bilhões serão repassados aos acionistas

Fernando Frazão/Agência Brasil A próxima assembleia dos acionistas vai acontecer na próxima quinta-feira (25), para definir efetivamente a distribuição



Os dividendos da Petrobras podem render até R$ 6 bilhões aos cofres públicos. Por ser o acionista majoritário da empresa, a União tem direito a receber uma parcela de 28,67% em relação ao que for distribuído pela companhia. O valor total de dividendos extras da petrolífera é de R$ 43,9 bilhões e, com a distribuição de 50% desse valor, estima-se que cerca de R$ 21,9 bilhões devem ser repassados aos acionistas. De acordo com a avaliação do conselho de administração da Petrobras, não haveria impactos negativos para a empresa por conta da melhora dos preços do mercado internacional.

Na última sexta (19), o Conselho de Administração da Petrobras definiu o pagamento de metade do valor de dividendos extraordinários que haviam sido totalmente retidos. Com a distribuição, o governo vai ter uma parcela significativa dos recursos. Caso seja aprovada, a pauta seria uma vitória para a equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A próxima assembleia dos acionistas vai acontecer na próxima quinta-feira (25), para definir efetivamente a distribuição.

