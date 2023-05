Aumento do salário mínimo impacta mais de 54 milhões de brasileiros, aponta Dieese

Levantamento mostra que 25,4% da população brasileira sofre impactos diretos e indiretos do aumento do piso salarial; segmentos mais vulneráveis são os mais impactados pelas mudanças

Marcos Santos/USP Imagens Salário mínimo 2016



Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou que um quarto da população brasileira é impactada direta ou indiretamente pelo aumento do salário mínimo. O estudo foi publicado no dia 24 de abril deste ano, dias antes de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar o aumento do salário mínimo, que sobe para R$ 1.320 a partir desta segunda-feira, 1°. O estudo utilizou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual de 2021 (PnadC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o levantamento, 22,7 milhões de brasileiros são impactados diretamente com o aumento do salário mínimo, enquanto outros 31,3 milhões sofrem impactos indiretos com a mudança. Com isso, o total de impactados 54 milhões, o que corresponde a 25,4% da população brasileira. Outro dado trazido pelo estudo é de que 158,5 milhões de brasileiros não são impactados pela mudança.

Segundo o estudo, o maior impacto está concentrado em segmentos mais vulneráveis da sociedade. O levantamento aponta que 28,4 milhões de mulheres são impactadas direta e indiretamente, número superior ao de homens impactados: 25,6 milhões. Outro dado obtido pelo levantamento é de que os negros são mais afetados do que os não negros, com 34,6 milhões de negros sendo impactados de forma direta ou indireta, contra 19,3 milhões de não negros sofrendo as mesmas circunstâncias. Por fim, 7 milhões de pessoas com menos de 14 anos e outras 7 milhões de pessoas com 70 anos ou mais são impactadas diretamente. No entanto, a faixa etária mais impactada é a de pessoas com idade entre 40 e 69 anos, com 19 milhões de impactados de forma direta e indireta. Segundo o estudo, os grupos que sofrem impacto direto englobam “os empregados do setor privado e público com carteira assinada; os servidores públicos estatutários; e as pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou BPC, com valor igual ou inferior ao salário mínimo”. Já os indiretamente impactados são pessoas que residem em domicílios onde pelo menos uma pessoa é impactada diretamente.