Governo estima salário mínimo de R$ 1.717 para 2027

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621, após 6,79% de reajuste neste ano

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O governo federal anunciou que o salário mínimo pode subir para R$ 1.717 no início de 2027, com o pagamento a partir de fevereiro. No projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027, enviado nesta quarta-feira (15) ao Congresso Nacional, consta a projeção, mas o valor, ainda pode mudar.

A LDO é a norma que define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte. O Congresso precisa aprovar e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que representa o Orçamento do ano.

O valor definitivo do salário mínimo só será conhecido em dezembro deste ano, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de novembro for divulgado.

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.621, após 6,79% de reajuste neste ano. Com isso, a mudança do salário mínimo em 2026, se validada a projeção da área econômica, será 5,92%, o equivalente a um aumento de R$ 96.

Além da projeção para 2027, o governo também liberou as estimativas para os próximos anos:

2028: R$ 1.812,00

2029: R$ 1.913,00

2030: R$ 2.020,00

Regra do reajuste e o ‘teto’

A definição do novo valor segue uma fórmula composta por dois indicadores econômicos principais:

Inflação (INPC): A reposição das perdas inflacionárias medidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 12 meses até novembro;

Crescimento do PIB: O crescimento real da economia de dois anos antes (no caso de 2027, o PIB de 2025, com 2,3%)