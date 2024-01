Aumento nos alimentos puxa prévia da inflação para 0,31% em janeiro

Variação do IPCA-15 foi de 4,47% nos últimos 12 meses; dados do IBGE foram divulgados nesta sexta

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira, 26, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,31% em janeiro. A desaceleração foi 0,09 ponto percentual na comparação com a taxa de dezembro (0,40%). Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 4,47%, abaixo dos 4,72% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, o IPCA-15 foi de 0,55%.

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas aumentaram 1,53% em janeiro, após alta de 0,54% em dezembro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,32 ponto porcentual para o IPCA-15. Alimentação no domicílio teve alta de 2,04% em janeiro, após ter avançado 0,55% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,24%, ante alta de 0,53% em dezembro.

O grupo Saúde e cuidados pessoais (0,56%) acelerou em relação ao mês anterior (0,14%), enquanto Habitação (0,33%) registrou alta menos intensa em janeiro. O grupo Transportes caiu 1,13% em janeiro e contribuiu com -0,24 p.p. As demais variações ficaram entre a queda de 0,03% de Comunicação e a alta 0,56% de Despesas Pessoais.