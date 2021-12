Auxílio Brasil de R$ 400 começa a ser pago nesta sexta; confira o calendário

Cronograma segue a mesma ordem do antigo Bolsa Família; benefício será entregue para 14,5 milhões de pessoas

Marcos Santos/USP Imagens Valor mínimo de R$ 400 foi garantido para este mês com edição de medida provisória



O governo federal começa a pagar nesta sexta-feira, 10, a segunda parcela do Auxílio Brasil, e a primeira com o valor mínimo de R$ 400. Receberão primeiro os beneficiários com final de 1 Número de Identificação Social (NIS) 1 (confira abaixo o calendário completo). Segundo o Ministério da Cidadania, até o próximo dia 23, serão contempladas 14,5 milhões de famílias, o mesmo número de inscritos no antigo Bolsa Família. O número, no entanto, está aquém dos mais de 17 milhões de beneficiários anunciados pelo governo federal. O pagamento deste mês foi viabilizado por uma medida provisória (MP) publicada nesta terça-feira, 7, e que cria um ‘benefício extraordinário’, que será incluído no Orçamento de 2021.

A promulgação parcial da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios deve garantir a extensão das parcelas mínimas de R$ 400, além da inclusão de mais famílias na lista de beneficiários, a partir de 2022. A primeira parcela do Auxílio Brasil foi paga em 17 de novembro, com valor médio de R$ 224,41. Os beneficiários que já estavam cadastrados no o antigo programa social foram transferidos automaticamente para a lista do novo benefício. O Auxílio Brasil é gerido pelo Ministério da Cidadania, com os pagamentos sendo feitos pela Caixa Econômica. O calendário de pagamento segue e mesma ordem do Bolsa Família, de acordo com o número final do NIS.

CALENDÁRIO PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM DEZEMBRO