Auxílio Brasil e Vale Gás: Caixa anuncia antecipação no pagamento dos benefícios

Inicialmente previsto para o dia 18 de agosto, beneficiários com final do NIS em 01 poderão ter acesso aos valores no dia 09; saldo já encontra-se disponível para consulta

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento de benefícios sociais neste mês de agosto



A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira, 02, que antecipará o pagamento do Auxílio Brasil e do Vale Gás no mês de agosto. Inicialmente previsto para ser realizado no dia 18, beneficiários que tenham o Número de Identificação Social (NIS) com final de número 1 poderão ter acesso ao benefício no dia 09. Dessa maneira, o pagamento seguirá de maneira escalonada de acordo com o final do NIS e será finalizado no dia 22 deste mês. Ao todo, mais de 20 milhões de famílias receberão o Auxílio Brasil – que passou para R$ 600 neste mês de agosto – e mais de 5 milhões terão acesso ao Vale Gás – e serão pagos R$ 110, ou seja, o valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos -, e estes já podem consultar os valores disponíveis nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.

Para realizar o saque dos benefícios, em ambos os programas e independente dos cartões físicos, os beneficiários poderão movimentar seu saldo através do Caixa Tem. Assim, não será preciso se deslocar até uma agência física do banco. No aplicativo, será possível realizar compras em supermercados, farmácias, padarias e outros estabelecimentos comerciais pelo cartão de débito virtual ou pagamento via QR Code. Contas de água, telefone, luz e boletos em geral também poderão ser quitados pelo Caixa Tem. Aqueles que desejam sacar o valor dos benefícios em espécie, poderão efetuá-los em terminais de autoatendimento, unidades lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal.

Confira abaixo o novo calendário de pagamento do Auxílio Brasil e Vale Gás:

– NIS com final 1: 09 de agosto

– NIS com final 2: 10 de agosto

– NIS com final 3: 11 de agosto

– NIS com final 4: 12 de agosto

– NIS com final 5: 15 de agosto

– NIS com final 6: 16 de agosto

– NIS com final 7: 17 de agosto

– NIS com final 8: 18 de agosto

– NIS com final 9: 19 de agosto

– NIS com final 0: 22 de agosto