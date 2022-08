Polícia Federal realiza operações contra fraudes bancárias eletrônicas

Ação ‘Não Seja um Laranja’ foi realizada em 13 Estados e no Distrito Federal e teve apoio da Federação Brasileira dos Bancos

Marcelo Camargo / Agência Brasil Polícia Federal estima que fraudes investigadas totalizem R$ 18,2 milhões



A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça, 2, a operação ‘Não Seja um Laranja!’, que visa combater grupos criminosos que praticam fraudes bancárias em contas eletrônicas de diversas instituições financeiras do país. De acordo com a PF, as fraudes tinham o valor total de R$ 18,2 milhões. Os agentes cumpriram 43 mandados de busca e apreensão em 13 Estados (Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e no Distrito Federal, e contaram a com a colaboração das Polícias Civis de Pará, São Paulo e do Distrito Federal e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A PF relatou ter detectado um aumento considerável no número de pessoas físicas que emprestam as contas bancárias em troca de pagamento para o criminosos usarem em esquemas de fraudes, se tornando ‘laranjas’, no jargão policial. Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão. Durante cumprimento de mandado em Cáceres/MT, um homem foi preso em flagrante com 3 kg de maconha e cocaína. Segundo a Febraban, a ação foi a primeira de caráter nacional para coibir esse tipo de crime e terá continuidade, como parte do Convênio Tentáculos, o Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a federação assinado em outubro de 2017 para o combate às fraudes bancárias eletrônicas.