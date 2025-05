Azul protocola pedido de recuperação judicial nos EUA

Empresa aérea usará dispositivo legal conhecido como Chapter 11, que permite congelar temporariamente os pagamentos aos credores

Divulgação/Azul Azul tem uma dívida que já atinge R$ 5 bilhões



A Azul Linhas Aéreas, uma das principais companhias aéreas do Brasil, protocolou um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, utilizando o dispositivo legal conhecido como Chapter 11. Esta decisão foi impulsionada por um aumento expressivo de 50% na dívida da empresa durante o primeiro trimestre do ano. Com uma dívida que já atinge R$ 5 bilhões, a Azul busca uma reestruturação financeira para enfrentar os desafios econômicos que têm persistido desde o início da pandemia de Covid-19.

O Chapter 11 é uma ferramenta legal que permite à Azul congelar temporariamente os pagamentos aos credores, proporcionando uma folga financeira essencial para a companhia. Este mecanismo oferece à empresa a oportunidade de emitir dívidas de longo prazo e quitar suas obrigações de curto prazo. Além disso, a Azul está explorando a possibilidade de atrair novos sócios, incluindo gigantes do setor como United Airlines e American Airlines. Esta estratégia é fundamental para estabilizar a situação financeira da Azul e assegurar sua continuidade no competitivo mercado de aviação.

*Com informações de Alan Ghani

Reportagem produzida com auxílio de IA